Drift Yapan Sürücüye 33 Bin Lira Ceza

Küçükçekmece'de aracıyla drift yaparak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücüye 33 bin 613 lira para cezası uygulandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, otomobil sürücüsünün trafikte drift atarak ilerlediği görüntülerin sosyal medya platformlarında paylaşılması üzerine çalışma başlattı.
Aracın plaka bilgisinden kimliği tespit edilen sürücü A.T'ye, Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden 33 bin 613 lira para cezası kesildi.
Sürücü hakkında ayrıca "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan adli işlem başlatıldı.
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