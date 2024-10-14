Drift Yapan Sürücüye 35 Bin Cezası

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Maltepe'de aracıyla drift yaparak trafiği tehlikeye atan sürücüye 35 bin 119 lira para cezası kesildi.

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı sivil trafik ekipleri, Gülsuyu Şahinler Sokak'ta aracıyla drift yaparak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücüyle ilgili sosyal medyada yayımlanan görüntüler üzerine çalışma yaptı.

Ekipler, 06 CUV 096 plakalı aracın sürücüsünün U.Ş. olduğunu tespit etti.

Sürücü U.Ş'ye Karayolları Trafik Kanunu'nun "drift yapmak" maddesinden 32 bin 233, "araçların dışında bulundurulması zorunlu işaretlerden başka, izin alınmaksızın veya aracın tescil kayıtlarına işletilmeksizin reklam, yazı, işaret, resim, şekil, sembol, ilan, flama, bayrak ve benzerlerini takmak, yazmak, sesli ve ışıklı donanımları bulundurmak" maddesinden 690, "görüşü engelleyecek süs, aksesuar, eşya ve çıkıntıları olan araçları kullanmak" maddesinden 1506, "saygısızca araç kullanmak" maddesinden de 690 lira para cezası verildi.

U.Ş'nin sürücü belgesi 60 gün süreyle geri alınırken araç da 2 ay trafikten men edildi.

Sürücü, hakkında "ulaşım araçlarının kişilerin can ve mal güvenliğini tehlikeye sokacak şekilde kullanmak" maddesinden adli işlem yapılmak üzere polis merkezine teslim edildi.