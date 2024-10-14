Drift Yapan Sürücüye 35 Bin Cezası - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Drift Yapan Sürücüye 35 Bin Cezası

Maltepe’de drift yapan sürücüye 35 bin lira para cezası kesildi, sürücü belgesi 60 gün geri alındı.

14.10.2024 16:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Maltepe'de aracıyla drift yaparak trafiği tehlikeye atan sürücüye 35 bin 119 lira para cezası kesildi.

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı sivil trafik ekipleri, Gülsuyu Şahinler Sokak'ta aracıyla drift yaparak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücüyle ilgili sosyal medyada yayımlanan görüntüler üzerine çalışma yaptı.

Ekipler, 06 CUV 096 plakalı aracın sürücüsünün U.Ş. olduğunu tespit etti.

Sürücü U.Ş'ye Karayolları Trafik Kanunu'nun "drift yapmak" maddesinden 32 bin 233, "araçların dışında bulundurulması zorunlu işaretlerden başka, izin alınmaksızın veya aracın tescil kayıtlarına işletilmeksizin reklam, yazı, işaret, resim, şekil, sembol, ilan, flama, bayrak ve benzerlerini takmak, yazmak, sesli ve ışıklı donanımları bulundurmak" maddesinden 690, "görüşü engelleyecek süs, aksesuar, eşya ve çıkıntıları olan araçları kullanmak" maddesinden 1506, "saygısızca araç kullanmak" maddesinden de 690 lira para cezası verildi.

U.Ş'nin sürücü belgesi 60 gün süreyle geri alınırken araç da 2 ay trafikten men edildi.

Sürücü, hakkında "ulaşım araçlarının kişilerin can ve mal güvenliğini tehlikeye sokacak şekilde kullanmak" maddesinden adli işlem yapılmak üzere polis merkezine teslim edildi.

Kaynak: AA

Politika, istanbul, Güvenlik, 3-sayfa, Maltepe, Güncel, trafik, Hukuk, Ceza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Drift Yapan Sürücüye 35 Bin Cezası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:18 İzlanda maçı ertelenecek mi Futbolseverlerin beklediği haber geldi İzlanda maçı ertelenecek mi? Futbolseverlerin beklediği haber geldi
15:56 Temizlik görevlisi, 8 yaşındaki kız çocuğunu istismar etti: Seninle sevgili olacağım Temizlik görevlisi, 8 yaşındaki kız çocuğunu istismar etti: Seninle sevgili olacağım
15:51 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ana dilini konuştukları için milyonlarca vatandaşımız ötekileştirildi Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ana dilini konuştukları için milyonlarca vatandaşımız ötekileştirildi
15:45 Mustafa Destici: 750 TL vermemek için limitlerini düşürenlerin kartlarını iptal edin Mustafa Destici: 750 TL vermemek için limitlerini düşürenlerin kartlarını iptal edin
15:03 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan kaymakamlara ders gibi sözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kaymakamlara ders gibi sözler
09:15 Haberler.com ekibi Metin Akpınar’ın kızı Duygu Nebioğluna seslendi: Ne biliyorsan anlat Haberler.com ekibi Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğluna seslendi: Ne biliyorsan anlat
09:06 Avusturya’dan, Haaland’ın takımı Norveç’e gol yağmuru Avusturya'dan, Haaland'ın takımı Norveç'e gol yağmuru
08:54 Heyacan dorukta İşte İzlanda-Türkiye maçının muhtemel 11’leri Heyacan dorukta! İşte İzlanda-Türkiye maçının muhtemel 11'leri
08:51 10 yaşındaki çocuğun kullandığı elektrikli bisiklete dolmuş çarptı: 11 yaralı 10 yaşındaki çocuğun kullandığı elektrikli bisiklete dolmuş çarptı: 11 yaralı
08:48 Hüseyin Çelik’ten 3. madde tartışması başlatan Numan Kurtulmuş için çok sert sözler Hüseyin Çelik'ten 3. madde tartışması başlatan Numan Kurtulmuş için çok sert sözler
08:25 Şampiyonlar ligi masasının tartışmalı ikilisi Dilan Polat ve Özlem Öz arasında neler oluyor Şampiyonlar ligi masasının tartışmalı ikilisi Dilan Polat ve Özlem Öz arasında neler oluyor
08:25 6 suç örgütü çökertildi, dosyaları bir hayli kabarık 6 suç örgütü çökertildi, dosyaları bir hayli kabarık
08:23 Türkiye’nin tekstil devi konkordato ilan etti Türkiye'nin tekstil devi konkordato ilan etti
08:00 Cumhurbaşkanlığı Kabinesi 2 hafta sonra yeniden toplanıyor Cumhurbaşkanlığı Kabinesi 2 hafta sonra yeniden toplanıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2024 17:31:39. #1.12#
SON DAKİKA: Drift Yapan Sürücüye 35 Bin Cezası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.