DSNS, Rus saldırılarında Zaporijya ve İvano-Frankivsk'te 2 ölü, 8 yaralı açıkladı

DSNS, Rus saldırılarında Zaporijya ve İvano-Frankivsk'te 2 ölü, 8 yaralı açıkladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
DSNS, Rus ordusunun Zaporijya ve İvano-Frankivsk'e düzenlediği hava saldırılarında 2 kişinin öldüğünü, 8 kişinin yaralandığını bildirdi. Zaporijya'da 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı; İvano-Frankivsk'te 1 kişi öldü, bu gece fırlatılan 136 İHA'dan 114'ü etkisiz hale getirildi.
Ukrayna Devlet Acil Durum Servisi (DSNS), Rus ordusunun Zaporijya ve İvano-Frankivsk şehirlerine yönelik hava saldırılarında 2 kişinin hayatını kaybettiği ve 8 kişinin yaralandığını bildirdi.
DSNS'ye ait sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, Rus ordusunun bu gece ülkenin farklı bölgelerine hava saldırıları düzenlediği belirtildi.
Zaporijya kentinin hedef alındığı saldırıda 1 kişinin yaşamını yitirdiği ve 8 kişinin yaralandığı aktarıldı.
Açıklamada ayrıca, Rusya'nın İvano-Frankivsk şehrine düzenlediği saldırıda 1 kişinin öldüğü ifade edildi.
Ukrayna Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada da Rus ordusunun bu gece ülkeye fırlattığı 136 adet farklı tipte insansız hava aracından (İHA) 114'ünün etkisiz hale getirildiği kaydedildi.
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