DSÖ, Lübnan Ateşkesini Destekliyor

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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Lübnan'daki ateşkes anlaşmasını memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi.

Ghebreyesus, İsrail ile Lübnan hükümetleri arasında varılan ateşkes anlaşmasına ilişkin X'ten paylaşımda bulundu.

DSÖ'nün, son dönemdeki çatışmaların artmasının sağlık sistemi için özellikle yıkıcı olması nedeniyle Lübnan'daki ateşkes anlaşmasını memnuniyetle karşıladığını kaydeden Ghebreyesus, "Bunun derhal uygulanmasını ve Lübnan'da kalıcı bir barışa dönüşmesini, Gazze'ye ve bölge genelinde barışı sağlamak için acil eylem tetiklemesini umuyoruz." ifadelerini kullandı.

Ghebreyesus, "Gazze'deki siviller çok acı çekiyor ve çok geç olmadan hayat kurtaran bir ateşkese, geniş çaplı insani yardıma ve barışa ihtiyaçları var. En iyi ilaç barıştır." değerlendirmesinde bulundu.

ABD Başkanı Joe Biden, Lübnan ile İsrail hükümetleri arasında ateşkes anlaşmasına varıldığını ve ateşkesin yerel saatle 04.00'te yürürlüğe gireceğini açıklamıştı.