DSÖ, Sudan'daki insani yardımların ulaştırılmasını kolaylaştırmaya çağırıyor - Son Dakika
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DSÖ, Sudan'daki insani yardımların ulaştırılmasını kolaylaştırmaya çağırıyor

DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus, Sudan'da insani yardımlara ve sağlık hizmetlerine erişimin kısıtlı olduğunu belirterek, çatışmanın her iki tarafını da yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasını kolaylaştırmaya çağırdıklarını ifade etti. Sudan'da sağlık hizmetlerine erişimin zor olduğunu vurgulayan Ghebreyesus, yaklaşık 15 milyon kişinin acil sağlık yardımlarına ihtiyaç duyduğunu ve Sudan nüfusunun yarısından fazlasının gıda güvensizliğiyle karşı karşıya olduğunu belirtti. Sudan'daki iç savaş nedeniyle 16 binden fazla kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 10 milyon kişi yerinden edildi ve 25 milyondan fazla kişi insani yardıma muhtaç durumda.

13.07.2024 16:13
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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Sudan'da insani yardımlara ve sağlık hizmetlerine erişimin oldukça kısıtlı olduğunu, çatışmanın her iki tarafını da yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasını kolaylaştırmaya çağırdıklarını belirtti.

Ghebreyesus, ordu ile paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında 15 aydır süren çatışmalar nedeniyle Sudan'da yaşanan insani krize ilişkin X hesabından paylaşımda bulundu.

Sudan'da sağlık hizmetlerine erişimin ilaç, tıbbi malzeme ve sağlık çalışanı eksikliği nedeniyle oldukça zorlaştığının altını çizen Ghebreyesus, ülkede yaklaşık 15 milyon kişinin anne ve yeni doğan bakımı, kanser, diyabet ve diğer hastalıkların tedavisi gibi acil sağlık yardımlarına ihtiyaç duyduğunu ifade etti.

Ghebreyesus, artan kıtlık riskine dikkati çekerek, Sudan nüfusunun yarısından fazlasının gıda güvensizliğiyle karşı karşıya olduğunu vurguladı.

İnsani yardımlara erişimin oldukça kısıtlı olduğunu belirten Ghebreyesus, "Çatışmanın her iki tarafını da yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasını kolaylaştırmaya çağırıyoruz." ifadesini kullandı.

Sudan'daki iç savaş

Sudan'da 30 yıl süren Ömer el Beşir iktidarının halk ayaklanmasıyla devrilmesi sonrası sivillerin katılımıyla oluşturulan hükümete karşı ortak darbe yapan ordu ve HDK arasındaki güç mücadelesi 1 yıldan uzun süredir devam ediyor.

Nisan 2023 ortasında başlayan ve Sudan'ın çoğu eyaletinde süren savaşta ordu, kuzey ve doğudaki eyaletlerde hakimiyetini sürdürürken HDK'nin, batı ve güney eyaletlerinde etkili olduğu görülüyor.

Birleşmiş Milletlere göre, dünyanın en büyük yerinden edilme ve açlık krizinin yaşandığı Sudan'daki çatışmalar nedeniyle 16 binden fazla kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 10 milyon kişi yerinden edildi ve 25 milyondan fazla kişi insani yardıma muhtaç durumda.

Kaynak: AA

Sudan, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel DSÖ, Sudan'daki insani yardımların ulaştırılmasını kolaylaştırmaya çağırıyor - Son Dakika

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