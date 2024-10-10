Dünya Balıkesirliler Günü Kutlandı

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Balıkesir'de, 10 Ekim 2010'dan itibaren her yıl kutlanan "10.10 Dünya Balıkesirliler Günü" kapsamında Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Balıkesirliler Dernekleri Federasyonu tarafından etkinlikler düzenlendi.

Avlu Balıkesir Kültür Sanat Merkezi'nde Büyükşehir Belediyesinin "Yakın Kart" tanıtım programı ile başlayan etkinlikler, Atatürk Anıtı'ndaki çelenk töreniyle devam etti.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Balıkesirliler Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Dr. Mehmet Çalışkan, günün anlam ve önemini anlatan konuşmayı yaptı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın ise konuşmasında, birlik ve beraberlik vurgusu yaparak, şunları söyledi:

"Bir Balıkesirli olmanın gururunu yaşıyorum. Tek derdimiz memleketimizi İstanbul, İzmir ve Ankara arasında kalmışlıktan çıkarmak. O kadar büyük bir coğrafyamız var, o kadar güzellikler var ki çiftçisi ayrı bir potansiyel, sanayisi ayrı bir potansiyel, etrafı ve güzellikleri de ayrı bir potansiyel. Bu potansiyelleri ortaya çıkartarak çalışıp, mücadele edip, mutlu ve yaşanabilir, refah dolu, gençlerin terk etmediği, sosyal hayatın olduğu, insanların mutlu olduğu bir Balıkesir hayalimiz var. Allah'ın izniyle bunu gerçekleştireceğiz."

Tören, Atatürk Anıtı önünde hatıra fotoğrafı çektirilmesiyle sona erdi.