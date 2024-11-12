Dünya İklim Başkentleri İttifakı Kurulacak

Güncel

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, iklim değişikliğinden etkilenen şehirlerin sürdürülebilir kalkınmasına ilişkin ileri bilgi ve uygulamaların aktarılması amacıyla Dünya İklim Başkentleri İttifakı'nın kurulmasını ve ilk forumunun Taşkent'te yapılmasını teklif etti.

Özbekistan Cumhurbaşkanlığı Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Mirziyoyev, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı'ndaki (COP29) Dünya Liderleri İklim Eylemi Zirvesi'nin (WLCAS) açılışında konuştu.

Mirziyoyev, konuşmasında, iklim değişikliğinin halihazırda jeopolitik karşıtlıkların artışını doğrudan etkileyen önemli bir küresel tehdit haline geldiğini kaydederek, özellikle yoksullukla mücadele, gıda ve enerji güvenliği, su ve diğer kaynakların kullanımı sorunlarını arttırdığını belirtti.

İklim değişikliğinin etkilerini Orta Asya'da belirgin bir şekilde hissettiklerini vurgulayan Mirziyoyev, iklim sorunlarının insanların yaşam kalitesinin iyileştirilmesi ve ulusal kalkınma stratejilerinin uygulanmasında yeni bir engel haline geldiğini aktardı.

Mirziyoyev, Paris Anlaşması çerçevesinde temel amaçlarının bu yüzyılda bölgedeki hava sıcaklığının hızlı artışını önlemek ve bu artışı 1,5-2 derece civarında tutmak olduğunu ifade etti.

Yeşil enerjinin ülkedeki payını yüzde 40'a çıkaracaklarını ve bunun için çok sayıda güneş ve rüzgar santrali kuracaklarını, ayrıca yeşil alanları da arttıracaklarını vurgulayan Mirziyoyev, yakın dönemde Avrupa'ya yeşil enerji tedarikine ilişkin çok taraflı bir anlaşma imzalayacaklarını anlattı.

-"Bölgesel genetik kaynaklar bankası kurmayı planlıyoruz"

Mirziyoyev, Özbekistan'ın küresel iklim değişikliğinin sonuçlarının ortaklaşa ortadan kaldırılmasına yönelik çalışmalarını arttırmayı planladığını kaydederek, bu çerçevede iklimden kaynaklanan kayıp ve zararların değerlendirileceği uluslararası bir merkezin kurulmasını önerdi.

Sınır aşan su kaynaklarının kirlenmesini önlemek ve sürdürülebilir biyolojik çeşitliliği sağlamak için ortak yaklaşımlara ihtiyaç duyulduğunu vurgulayan Mirziyoyev, ırmakların ekosistemlerinin bütünlüğünü ve ekolojik güvenliğini sağlamak amacıyla Birleşmiş Milletler (BM) himayesinde, ülkelerin yükümlülükleri beyanının geliştirilmesinden yana olduklarını kaydetti.

Mirziyoyev, uluslararası kuruluşların katılımıyla bitkilerin iklim değişikliğine karşı direncinin arttırılması amacıyla bölgesel bir genetik kaynaklar bankası kurmayı planladıklarını dile getirdi.

Denize kıyısı olmayan ülkeler için Özbekistan'da BM'nın yenilikçi tarımsal sanayi merkezini oluşturmayı teklif eden Mirziyoyev, "İklim değişikliğinden etkilenen şehirlerin sürdürülebilir kalkınmasına ilişkin ileri bilgi ve uygulamaların aktarılması amacıyla Dünya İklim Başkentleri İttifakı'nın kurulmasını ve ilk forumunun Taşkent'te düzenlenmesini de öneriyoruz." dedi.???????