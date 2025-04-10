Dünya Romanlar Günü'nde Eşitlik Vurgusu

(İZMİR) - Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, Dünya Romanlar Günü dolayısıyla Roman derneklerinin temsilcileri ve muhtarlarla bir araya geldi. "Adil kent eşit yurttaşlık" anlayışıyla hayata geçirilen çalışmaların önümüzdeki süreçte de artarak devam edeceğini belirten Başkan Mutlu, "Eşitlik, hepimizin ortak mücadelesi. Zaman eyleme geçme zamanı" mesajı verdi.

Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, 8 Nisan Dünya Romanlar Günü dolayısıyla Roman derneklerinin temsilcileri ve muhtarlarla bir araya geldi. Çınarlı Rekreasyon Alanı'nda gerçekleşen buluşmada Başkan Mutlu'ya, Konak Belediye Meclis Üyesi Tolga Küleş, CHP Konak İlçe Yöneticileri ve belediye bürokratları da eşlik etti. Göreve geldikleri günden bu yana toplumun tüm kesimlerine ulaşmak için çalıştıklarını dile getiren Başkan Mutlu, "Adil kent eşit yurttaşlık" anlayışıyla hayata geçirilen hizmetlerin önümüzdeki süreçte de tüm paydaşların katılımıyla artarak devam edeceğini vurguladı. "Eşitlik, hepimizin ortak mücadelesi. Zaman eyleme geçme zamanı" diyen Başkan Mutlu, Roman toplumunun sorunlarını ve taleplerini de dinledi.

Başkan Mutlu: Eşitlik hepimizin ortak mücadelesi

Konaklı vatandaşlara eşit fırsatlar sunmanın en büyük öncelikleri arasında yer aldığını belirten Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, "Dünya Romanlar Günü'nüzü kutluyorum fakat bu kutlamanın sizin için çok coşkulu ve bütün sorunlardan arınmış bir kutlama olmadığının farkındayım. Elbette bu uzun soluklu bir yolculuk. Sonunda eşit yurttaşlık temelinde çok yol alındığına ve alınacağına inanıyorum. Konak'ta belediye başkanlığı için yola çıktığımda, bütün komşularımız için 'adil bir kent, eşit yurttaşlık' istemiştim. Şu anda bizim tüm ülkede yürüttüğümüz mücadele ve dayanışmamız aslında hepimizin eşit olması, adaletin hepimize eşit davranması için. Eşitlik, hepimizin ortak mücadelesi" dedi.

"Zaman eyleme geçme zamanı"

Roman vatandaşların yaşamda maruz kaldığı adaletsizlikleri gidermek, kültürel değerlerini korumak ve sosyal hayatta daha fazla görünür olmalarını sağlamak için eğitimden istihdama kadar pek çok alanda projeler ürettiklerinden bahseden Başkan Mutlu, "Konak'ta eğitim, istihdam ve sosyal hayatta kendinizi eşit hissettiğiniz bir kent için çalışıyoruz. Bunun bir yılı çok hızlı bir şekilde geçti bile. Önümüzdeki dört yılda sizlerin de desteğiyle çok daha güzel işler yapacağımıza inanıyorum. Stratejik Planımıza, Roman kültürü ve geleneklerini korumak, yaşam kalitelerini artırmak; ayrımcılığı azaltmak üzerine eylem planı içeren madde ekledik. Önümüzdeki süreçte çok daha aktif olacağımızı biliyorum. Daha fazla çocuğa ve gence ulaşmak için eğitim alanlarımızı genişletmek istiyoruz. İstihdamın ve madde bağımlılığının en önemli sorunlardan biri olduğunun farkındayız. Aslında bunlar ülkenin ortak problemi ama sizler daha yakıcı bir şekilde etkileniyorsunuz. Dolayısıyla sorunları birlikte ortaya koyup çözüm yollarını hızlıca hayata geçireceğiz. Zaman eyleme geçme zamanı."

Küleş: Bütün sorunları aşacağız

Günümüzde hala pek çok Roman vatandaşın, eğitim, sağlık, barınma gibi temel haklara erişim konusunda ciddi zorluklarla karşı karşıya kaldığının altını çizen Konak Belediye Meclis Üyesi Tolga Küleş ise "Ben bir Romanım ve bu kimliğimle her zaman gurur duyuyorum. Bundan sonra sorunlarımızı, siz paydaşlarımız ve belediye başkanlarımız sayesinde dile getireceğiz. Eğitimde yokuz, istihdamda yokuz. Gençlerimiz, kadınlar geleceğe güvenle ile bakamıyor. Bütün bu sorunları aşacağız. Dezavantajlı bütün kesimleri bağrımıza basacağız, eşit yurttaşlık hakkını alacaklar" ifadelerini kullandı.