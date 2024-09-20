Dünyanın En Uzun Adamı Dubai\'de

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Mardin'de yaşayan ve 2 metre 51 santimetrelik boyuyla "dünyanın en uzun adamı" ünvanını koruyan Sultan Kösen, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai kentinde dünyanın en yüksek gökdelenini ziyaret etti, çöl safarisi yaptı.

Derik ilçesi Dede köyünde yaşamını sürdüren, boyunun yanı sıra 27,5 santimetrelik el ve 36,5 santimetrelik ayaklarıyla da 2009'da Guinness Rekorlar Kitabı'na giren ve rekorunu 15 yıldır koruyan Kösen, ülkesini dünyanın farklı bölgelerinde temsil etmeyi sürdürüyor.

Bugüne kadar 128 ülkeye 500'ü aşkın ziyaret gerçekleştiren Kösen'in son durağı Dubai oldu.

13 Eylül'de gittiği Dubai'de takım elbiseyle başladığı gezisini Arap erkeklere özgü geleneksel beyaz giysiyle sürdüren Sultan Kösen, BAE'nin 160 katlı sembol binası ve 828 metreyle dünyanın en yüksek gökdeleni olan Burc Halife'yi ziyaret etti.

Dubai'de büyük ilgi gören "dev adam", kenti gezmeye gelenleri Türkiye'ye davet etti.

Kösen, Dubai'de ATV ile çölde safari yaptı, gezi boyunca hayranlarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi.