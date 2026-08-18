İletişim Başkanı Duran'dan İsrail'in İdlib saldırısına kınama - Son Dakika
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İletişim Başkanı Duran'dan İsrail'in İdlib saldırısına kınama

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İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İsrail'in Suriye'nin İdlib kırsalındaki Ebu Zuhur Askeri Hava Üssü'ne düzenlediği hava saldırısını kınadı ve bu saldırıların bölgesel barışı tehdit ettiğini belirtti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İsrail'in, Suriye'nin İdlib kırsalındaki Ebu Zuhur Askeri Hava Üssü'ne düzenlediği hava saldırısını kınadı.

Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Suriye'nin İdlib şehri kırsalındaki Ebu Zuhur Askeri Hava Üssü'ne İsrail tarafından düzenlenen hava saldırısını en güçlü şekilde kınıyorum. Suriye'nin egemenliğini, toprak bütünlüğünü ve altyapısını hedef alan bu saldırılar, bölgesel barış ve istikrarı tehdit eden sorumsuz bir saldırganlık siyasetinin devamıdır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye, Suriye'nin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü desteklemeye, bölgemizde barış ve istikrarı tehdit eden her türlü girişimin karşısında durmaya devam edecektir."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İletişim Başkanı Duran'dan İsrail'in İdlib saldırısına kınama - Son Dakika

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