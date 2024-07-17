Duyarlı bir kişi tarafından sağanak nedeniyle yola düşen Türk bayrakları kaldırıldı

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Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde sağanak nedeniyle yola düşen Türk bayrakları, duyarlı bir kişi tarafından yerden alındı.

İlçede aniden bastıran sağanak nedeniyle caddelerde su birikintileri oluştu, insanlar kapalı alanlara sığındı.

Hükümet Konağının bulunduğu caddenin kenarındaki direkte asılı duran Türk bayrakları, şiddetli yağışın etkisiyle yola düştü.

Durumu fark eden bir kişi, yağışa rağmen trafiğin yoğun olduğu caddeden bayrakları kaldırdı.