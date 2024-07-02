Düzce Belediyesi, Çölyak Hastaları İçin Glütensiz Ekmek Satışına Başladı - Son Dakika
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Düzce Belediyesi, Çölyak Hastaları İçin Glütensiz Ekmek Satışına Başladı

Düzce'de çölyak hastalarının sağlıklarına uygun gıdaya daha kolay ve uygun fiyata ulaşmalarını sağlamak amacıyla belediye bünyesindeki 9 halk ekmek büfesinde glütensiz ekmek satışı başlatıldı. Belediye Başkan Yardımcısı Barış Bayrak, çölyak hastalığı ve glüten hassasiyeti bulunan vatandaşlara destek olmak amacıyla bu hizmeti verdiklerini belirtti. Çölyak hastaları, artık glütensiz ekmeği belediyenin hizmeti sayesinde kent merkezindeki büfelerden temin edebilecekler.

02.07.2024 13:55
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Düzce'de çölyak hastaları için belediye bünyesindeki 9 halk ekmek büfesinde glütensiz ekmek satışına başlandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, çölyak hastalarının sağlıklarına uygun gıdaya daha kolay ve uygun fiyata ulaşmaları sağlamak amacıyla il merkezindeki 9 noktada hizmet veren halk ekmek büfelerindeki ürün çeşitleri arasına glütensiz ekmek de eklendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkan Yardımcısı Barış Bayrak, Düzce'de Yaşayan Çölyaklılar Topluluğu'nun talebi üzerine harekete geçtiklerini belirterek, "Çölyak hastalığı ve glüten hassasiyeti bulunan vatandaşlarımıza destek olmak, hayatlarına katkı sunmak adına bu hizmeti vermeye başladık." ifadesini kullandı.

Topluluk Başkanı Filiz Elif Samancı, bu önemli hizmetin diğer illere de örnek olacağına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Daha önce Kusursuz Kafe'deki glütensiz mutfak ile de örnek olmuştuk. Şanslı iller arasındayız. Şu an satışa sunulan ekmek en kaliteli firmamızın ekmeği. Market raflarındakinin neredeyse yarı fiyatına ulaşabileceğiz. 9 noktada bulunması ayrıca önemli. Belediyemize, Başkanı'mıza ve katkı sunan herkese teşekkür ediyorum."

Çölyak hastaları, daha önce sipariş yoluyla aldıkları glütensiz ekmeği, belediyenin hizmeti sayesinde kent merkezindeki büfelerden temin edebilecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Düzce Belediyesi, Çölyak Hastaları İçin Glütensiz Ekmek Satışına Başladı - Son Dakika

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