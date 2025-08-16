Düzce'de Bilim Kafe Etkinliği

Düzce Üniversitesi (DÜ) Konuralp Antik Tiyatrosu Seyir Terası Çadırı'nda "Bilim Kafe" etkinliği gerçekleştirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, bilimin toplumla buluşması, üniversitelerde üretilen bilginin toplumda anlaşılır ve erişilebilir hale gelmesi amacıyla Yükseköğretim Kurulu (YÖK) öncülüğünde hayata geçirilen "Bilim Kafe" etkinlikleri devam ediyor.

Bu kapsamda DÜ Toplumsal Katkı Koordinatörlüğü ve Bilim İletişimi Ofisi tarafından "Kampüs ötesi buluşma: aşırı sıcaklar size zarar veriyor olabilir mi?" adlı etkinlik, Konuralp Antik Tiyatrosu Seyir Terası Çadırı'nda düzenlendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DÜ Toplumsal Katkı Koordinatörü Doç. Dr. Hande Bulut, üniversitede üretilen bilimsel bilgiyi vatandaşlarca kullanabilecek duruma dönüştürmeyi amaçladıklarını kaydetti.

DÜ Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Cihat Demir ise insanların yaz mevsiminde aşırı sıcaklara maruz kaldığını belirterek, sıcak havalarda dışarıya çıkan özellikle yaşlıların risk altında olduğunu bildirdi.

Sıcak havalarda 10.00-17.00 saatleri arasında zorunlu olmadıkça dışarıya çıkılmaması gerektiğini ifade eden Demir, dışarı çıkılması durumunda ise şemsiye kullanılmasını, şapka ve güneş gözlüğü takılmasını, açık renkli giysiler giyilmesini tavsiye etti.

Etkinliğe, DÜ Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, rektör yardımcıları Prof. Dr. İlhan Genç ve Prof. Dr. Ali Öztürk, Düzce Belediyesi Kültür İşleri Müdürü Burçin Sarıcan, Konuralp Müze Müdürü İhsan Arslan, DÜ İletişim ve Tanıtım Koordinatörü Öğretim Görevlisi Duygu Özdemir Cömert, akademik ve idari personel ile vatandaşlar katıldı.