Düzce'de Bilim Kafe Etkinliği - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Düzce'de Bilim Kafe Etkinliği

16.08.2025 16:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce Üniversitesi'nde 'Bilim Kafe' etkinliği, aşırı sıcakların tehlikelerini ele aldı.

Düzce Üniversitesi (DÜ) Konuralp Antik Tiyatrosu Seyir Terası Çadırı'nda "Bilim Kafe" etkinliği gerçekleştirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, bilimin toplumla buluşması, üniversitelerde üretilen bilginin toplumda anlaşılır ve erişilebilir hale gelmesi amacıyla Yükseköğretim Kurulu (YÖK) öncülüğünde hayata geçirilen "Bilim Kafe" etkinlikleri devam ediyor.

Bu kapsamda DÜ Toplumsal Katkı Koordinatörlüğü ve Bilim İletişimi Ofisi tarafından "Kampüs ötesi buluşma: aşırı sıcaklar size zarar veriyor olabilir mi?" adlı etkinlik, Konuralp Antik Tiyatrosu Seyir Terası Çadırı'nda düzenlendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DÜ Toplumsal Katkı Koordinatörü Doç. Dr. Hande Bulut, üniversitede üretilen bilimsel bilgiyi vatandaşlarca kullanabilecek duruma dönüştürmeyi amaçladıklarını kaydetti.

DÜ Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Cihat Demir ise insanların yaz mevsiminde aşırı sıcaklara maruz kaldığını belirterek, sıcak havalarda dışarıya çıkan özellikle yaşlıların risk altında olduğunu bildirdi.

Sıcak havalarda 10.00-17.00 saatleri arasında zorunlu olmadıkça dışarıya çıkılmaması gerektiğini ifade eden Demir, dışarı çıkılması durumunda ise şemsiye kullanılmasını, şapka ve güneş gözlüğü takılmasını, açık renkli giysiler giyilmesini tavsiye etti.

Etkinliğe, DÜ Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, rektör yardımcıları Prof. Dr. İlhan Genç ve Prof. Dr. Ali Öztürk, Düzce Belediyesi Kültür İşleri Müdürü Burçin Sarıcan, Konuralp Müze Müdürü İhsan Arslan, DÜ İletişim ve Tanıtım Koordinatörü Öğretim Görevlisi Duygu Özdemir Cömert, akademik ve idari personel ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

Düzce Üniversitesi, Hava Durumu, Eğitim, Sağlık, Güncel, Düzce, Son Dakika

Son Dakika Güncel Düzce'de Bilim Kafe Etkinliği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
2 yaşında içtiği yağ çözücü hayatını kararttı 70 defa ameliyat oldu 2 yaşında içtiği yağ çözücü hayatını kararttı! 70 defa ameliyat oldu
Heyecanlandıran keşif Dünyanın en eski parası o ilimizde bulundu Heyecanlandıran keşif! Dünyanın en eski parası o ilimizde bulundu
İş görüşmesine giden genç kız, sunulan koşullara isyan etti: Sonra biz iş beğenmiyor oluyoruz İş görüşmesine giden genç kız, sunulan koşullara isyan etti: Sonra biz iş beğenmiyor oluyoruz
Şehit Ömer Halisdemir’in kızı Elif Nur Halisdemir teğmen oldu Şehit Ömer Halisdemir'in kızı Elif Nur Halisdemir teğmen oldu
Antalya’da nişan töreninde kavga 16 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti Antalya'da nişan töreninde kavga! 16 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Gol sevinci esnasında 3 metreden boşluğa düştü Gol sevinci esnasında 3 metreden boşluğa düştü
Hükümetten memurların taban aylığına 1000 lira zam teklifi Hükümetten memurların taban aylığına 1000 lira zam teklifi
Uçak indi Taylan Bulut, Beşiktaş’a imza atmak için İstanbul’da Uçak indi! Taylan Bulut, Beşiktaş'a imza atmak için İstanbul'da
Memur-Sen’den hükümete ilk yanıt: Böyle bir teklif olmaz Memur-Sen'den hükümete ilk yanıt: Böyle bir teklif olmaz
İzmir’den sonra, İzmit de çöplüğe döndü İzmir'den sonra, İzmit de çöplüğe döndü
Astrolog Nuray Sayarı’nın en mutlu günü Gelinliği düğüne damga vurdu Astrolog Nuray Sayarı'nın en mutlu günü! Gelinliği düğüne damga vurdu

15:26
AK Parti’ye mi geçiyor Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras sessizliğini bozdu
AK Parti'ye mi geçiyor? Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras sessizliğini bozdu
12:49
Alaska’daki Putin-Trump zirvesi sonrası Avrupalı liderlerden ortak açıklama
Alaska'daki Putin-Trump zirvesi sonrası Avrupalı liderlerden ortak açıklama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.08.2025 16:29:23. #7.11#
SON DAKİKA: Düzce'de Bilim Kafe Etkinliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.