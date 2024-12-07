Düzce'de Deprem Tatbikatı Gerçekleştirildi

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Düzce AFAD, Sağlık Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü işbirliğinde Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) öğrenci yurtlarında deprem tatbikatı gerçekleştirildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde senaryo gereği deprem meydana geldi.

Alarm verilmesinin ardından öğrenciler, bulundukları yerde "çök kapan tutun" hareketi yaparak beklemeye başladı. Sarsıntısının bitmesiyle öğrenciler, yurdu boşaltarak toplanma alanına geçti.

Deprem anında ve tahliye esnasında yaralananların UMKE ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından sağlık kuruluşuna nakledilmesiyle tatbikat sona erdi.

Defne işleme tesisine hibe desteği

Düzce'de Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen "Kırsal Kalkınma Yatırımlarını Destekleme Programı" kapsamında defne işleme tesisine hibe desteği yapıldı.

Çilimli ilçesi Topçular köyünde bulunan tesise, program kapsamında yüzde 50 hibe desteği sağlandı.

Tesisi ziyaret eden İl Tarım ve Orman Müdürü Esra Uzun, Düzce Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürü Osman Avcı, yetkililerden bilgi aldı.

Akçakoca'da orman gençleştirme çalışmaları yapıldı

Akçakoca ilçesinde Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri tarafından gençleştirme çalışması gerçekleştirildi.

Akçakoca Orman İşletme Müdürlüğü 2024 yılı tabii gençleştirme programında yer alan Kaplandede Orman İşletme Şefliği bölgesindeki toprak işleme çalışmaları tamamlandı.

Tabii gençleştirme programında yer alan bölgede gençlik bakım çalışmaları da yapıldı.

Üniversite öğrencilerine ormancılık faaliyetleri anlatıldı

Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü öğrencilerine Düzce Orman İşletme Müdürlüğü Aksu Orman İşletme Şefi Mustafa Görkem Ciritcioğlu tarafından ormancılık faaliyetleri hakkında bilgi verildi.

Ormancılık potansiyeli, ormancılıkta sürdürülebilir ve ekolojik yönetim, kırsal kalkınma ve orman köylüleri ile ilişkiler, biyoçeşitlilik ve doğa koruma çalışmalarıyla doğal afetlere karşı orman yönetimi konularında sunum yapıldı.