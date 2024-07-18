Düzce\'de Kamyonun Çarptığı Suriyeli Çocuk Hayatını Kaybetti

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DÜZCE'de, kamyonun çarptığı Suriye uyruklu Abdurrahman El Muhammed (9) hayatını kaybetti.

Kaza, saat 13.00 sıralarında Fevzi Çakmak Mahallesi Fevzi Çakmak Camisi önünde meydana geldi. Cafer P. yönetimindeki 81 DY 002 plakalı kamyon, Suriye uyruklu Abdurrahman El Muhammed'e çarpıp, üzerinden geçti. Çevredekilerin çığlıkları üzerine durumu fark eden Cafer P., aracı durdurdu. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Muhammed'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazayı duyup gelen Muhammed'in yakınları gözyaşı döktü. Abdurrahman El Muhammed'in cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Düzce Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kamyon şoförü Cafer P. gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.