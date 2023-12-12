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Düzce'de Plastik Granül Yüklü TIR Devrildi - Son Dakika
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Düzce'de Plastik Granül Yüklü TIR Devrildi

Düzce'de plastik granül yüklü bir TIR, bariyerlere çarparak devrildi. Kazada şoför yaralandı ve yola saçılan malzeme nedeniyle Anadolu Otoyolu'nun bir bölümü kapandı.

12.12.2023 - 11:20,
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1) TIR DEVRİLDİ; ANADOLU OTOYOLU'NUN BİR BÖLÜMÜ KAPANDI

DÜZCE'de plastik granül yüklü TIR, bariyerlere çarparak devrildi. Kazada şoför yaralanırken, yola saçılan malzeme nedeniyle Anadolu Otoyolu'nun bir bölümü kapandı.

Kaza, sabah saatlerinde Anadolu Otoyolu'nun Gölyaka Gişeleri mevkisinde meydana geldi. İstanbul istikametine giden Murat Işık idaresindeki 76 AAR 550 plakalı plastik granül yüklü TIR, bariyerlere çarparak devrildi. TIR'ın dorsesindeki malzemeler otoyola döküldü. İhbarla bölgeye polis, jandarma, sağlık ve karayolları ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan şoför Işık sağlık ekiplerince Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bu arada yola saçılan malzeme nedeniyle Karayolları ekipleri, otoyolun İstanbul istikametini 2 şeritli olarak trafiğe kapattı. Tek şeritten trafiğin verildiği yolda, TIR'ın ve dökülen malzemelerin kaldırılması için çalışma sürüyor.

Düzce\'de Plastik Granül Yüklü TIR Devrildi
Kaynak: DHA
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