Düzce Muncurlu\'da mobilya fabrikası yangını kısmen kontrol altına alındı, can kaybı yok

Düzce Muncurlu'da mobilya fabrikası yangını kısmen kontrol altına alındı, can kaybı yokGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Düzce'nin Muncurlu köyündeki mobilya fabrikasında saat 14.30 sıralarında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısmen kontrol altına alındı. Can kaybı olmayan yangında fabrika hasar gördü, alevlerin çevredeki evlere sıçraması önlendi; ekiplerin müdahalesi sürüyor.
DÜZCE'de, mobilya fabrikasında çıkan yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu kısmen kontrol altına alındı.
Muncurlu köyü Besin Mahallesi'ndeki mobilya fabrikasında, saat 14.30 sıralarında, yangın çıktı. Yangını fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiyeciler, yangına müdahale edip, alevlerin fabrika çevresindeki evlere sıçramasını önledi. Can kaybının olmadığı yangında fabrikada hasar meydana geldi. Yangın, kısmen kontrol altına alınırken, ekiplerin müdahalesi sürüyor.
Kaynak: DHA
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