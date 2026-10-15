Düzce'deki kazada ölen Üsküdar Belediye Başkan Vekili Gültekin yarın defnedilecek - Son Dakika
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Düzce'deki kazada ölen Üsküdar Belediye Başkan Vekili Gültekin yarın defnedilecek

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Düzce'de trafik kazasında hayatını kaybeden Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin'in cenaze programı belli oldu. Gültekin yarın cuma namazını müteakip Marmara İlahiyat Camisi'nde kılınacak cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlanacak.

Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin, Düzce'de trafik kazasında hayatını kaybetti. Cenazesi yarın cuma namazını müteakip Marmara İlahiyat Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecek; bu akşam 21.00'de belediyede Kur'an tilaveti yapılacak.

GÜLTEKİN, YARIN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANACAK

Düzce'de geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin'in cenazesi, yarın cuma namazını müteakip Marmara İlahiyat Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

Düzce'deki kazada ölen Üsküdar Belediye Başkan Vekili Gültekin yarın defnedilecek

ÜSKÜDAR BELEDİYESİ'NDEN AÇIKLAMA

Üsküdar Belediyesinin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:

Düzce'deki kazada ölen Üsküdar Belediye Başkan Vekili Gültekin yarın defnedilecek

"Üsküdar Belediye Başkan Vekilimiz Sayın Dündar Ziya Gültekin'i, geçirdiği trafik kazası sonucu kaybetmenin derin teessürünü yaşıyoruz. Gece gündüz demeden, ilk günkü azim ve adanmışlıkla Üsküdar'ımız ve komşularımız için durmaksızın çalışan kıymetli Başkan Vekilimizi her zaman gayreti, samimiyeti ve şehrimize kattığı değerlerle hatırlayacağız."

Düzce'deki kazada ölen Üsküdar Belediye Başkan Vekili Gültekin yarın defnedilecek

Merhum Başkan Vekili Gültekin için bu akşam saat 21.00'de belediye binasındaki Mavi Salon'da Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirileceği aktarılan paylaşımda, "Merhumun cenazesi, yarın cuma namazını müteakip Marmara İlahiyat Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından ebediyete uğurlanacaktır. Merhum Dündar Ziya Gültekin'e Allah'tan rahmet, başta kederli ailesi olmak üzere yakınlarına, mesai arkadaşlarımıza ve tüm Üsküdar halkına sabır ve başsağlığı dileriz. Mekanı cennet, makamı ali olsun." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA
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