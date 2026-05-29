Ebola Salgınında Sınır Güvenliği İhtiyacı

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Afrika'daki Ebola salgınına karşı önlem için Avrupa Birliği (AB) liderlerine sınır güvenliğinin güçlendirilmesini talep eden mektup yazdı.

İtalya Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC) ve Uganda'daki son Bundibugyo Ebola virüsü (BVD) salgınıyla bağlantılı olarak Orta Afrika'daki epidemiyolojik durumun azami dikkat gerektirdiği, Başbakan Meloni'nin AB Konseyi Başkanı Antonio Costa, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve AB Dönem Başkanlığına mektup gönderdiği kaydedildi.

Açıklamada, mektubun amacının, ulusal sağlık koruma önceliklerine saygı çerçevesinde, etkilenen bölgelerden doğrudan ve dolaylı gelişlerin yönetimi için ortak kurallar aracılığıyla sınır denetimlerinde daha güçlü bir koordinasyon sağlanmasını teşvik etmek olduğu ifade edildi.

"Başbakan Meloni, sınır yönetimi konusunun 18-19 Haziran 2026 tarihlerindeki Avrupa Konseyi gündemine alınmasını önerdi." ifadesine yer verilen açıklamada, bu toplantı öncesinde İtalya hükümetinin, söz konusu koordinasyonun operasyonel önceliklerinin belirlenmesi için gelecek hafta yapılacak Sağlık Bakanları Video Konferansı ile 16 Haziran'daki AB'nin İstihdam, Sosyal Politika, Sağlık ve Tüketici İşleri Konseyi'nin (EPSCO) öne çekilmesini talep ettiği aktarıldı.

Açıklamada ayrıca İtalya'da ulusal düzeyde ise Sağlık Bakanlığı, Sivil Savunma ile koordinasyon içinde, salgından etkilenen bölgelerden dönen yolcular için hedefe yönelik sağlık gözetimi ve denetim protokollerini devreye sokan genelgeler yayımlandığı ve İtalya'nın, KDC'nin başkenti Kinşasa'ya Roma'daki Spallanzani Enstitüsünden uzman bir ekip göndererek, teknik destek sağlayıp, sağlık malzemeleri ve ilaç tedarik edeceği bildirildi.

Öte yandan İtalya basınında çıkan haberlere göre, KDC'de Ebola hastası bir çocuğu ameliyat eden Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF) sivil toplum kuruluşuna mensup bir İtalyan doktor ile dün testi pozitif çıkan bir kadın doktor da 21 günlük karantinaya alındı.

Ebola salgını KDC'de yeniden görüldü

KDC'nin doğusundaki Ituri eyaletinde açıklanan 246 şüpheli vaka ve 65 ölümün ardından ülkede 15 Mayıs'ta Ebola salgını ilan edilmişti.

DSÖ, 17 Mayıs'ta Ebola salgını nedeniyle "uluslararası halk sağlığı acil durumu" ilan etmişti.

Sağlık yetkililerine göre, mevcut salgın, nadir bir Ebola varyantı olan "Bundibugyo" virüsünden kaynaklanıyor ve onaylanmış bir tedavisi veya aşısı bulunmuyor.

Ebola, Afrika'da binlerce kişinin ölümüne neden olmuştu

Bir tür kanamalı ateşe yol açan Ebola virüsü, ilk kez 1976'da Sudan'ın Nzara ve KDC'nin Yambuku kentlerinde eş zamanlı salgınlarla ortaya çıktı.

KDC'deki salgın, Ebola Nehri yakınında bir köyde başladığı için hastalığa bu nehrin adı verildi.

Ebola virüsü, Aralık 2013'te Batı Afrika'da yayıldı. Gine, Liberya ve Sierra Leone'de 2014-2017 yıllarında görülen salgında 30 bin kişiye virüs bulaştı ve hastaların 11 binden fazlası öldü.