Ebrar Sitesi Kura Soruları - Son Dakika
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Ebrar Sitesi Kura Soruları

CHP'li Ali Öztunç, Ebrar Sitesi'ndeki kura sonuçlarını ve sürecini eleştirdi.

14.02.2025 10:57
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(ANKARA) - CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, 6 Şubat depremlerinde bin 400 kişinin yaşamını yitirdiği Ebrar Sitesi'nde geride kalan hak sahipleri için yapılan daire kurasını Çevre, İklim ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a sordu. Öztunç, "634 hak sahibine kura çekileceği belirtilmesine rağmen, neden 588 kura çekilişi yapılmıştır? Kurası çekilmeyen 46 konutun akıbeti nedir" diye sordu.

CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, TBMM Başkanlığı'na verdiği soru önergesiyle Çevre İklim ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a 6 Şubat merkezli depremlerde bin 400 kişinin yaşamını yitirdiği Ebrar Sitesi'ndeki hak sahipleri için yapılan konut kurasını sordu.

Öztunç, yaptığı yazılı açıklamada, 634 hak sahibine kura çekileceği belirtilmesine rağmen 588 kişiye kura çıktığını belirterek, "Bu yapılan kurada bazı şahıslara 2'şer daire çıkmış, 350'ye yakın kişiye daire çıkmamıştır. İşin en acı tarafı Ebrar sitelerini yapan ve 1400 kişinin ölümüne sebep olan müteahhit Tevfik Tepebaşı, damadı Mustafa Timurbanga ve yakın akrabalarına daire çıkması kamu vicdanını rahatsız etmiştir" dedi. CHP'li Öztunç, Kurum'a şu soruları yöneltti:

"Ebrar Sitesi hak sahipleri için düzenlenen kura çekimi, belirtilen tarihte yapılmayarak, hak sahiplerine bildirilmeden neden öne çekilmiştir? Kurada teslim edilecek evlerin henüz tamamlanmadığı, eksikliklerin olduğu ve eksiklilerin tamamlanması için 3-4 ay süre gerektiği bilinmesine rağmen neden alelacele kura çekimi yapılmıştır?

634 hak sahibine kura çekileceği belirtilmesine rağmen, neden 588 kura çekilişi yapılmıştır? Kurası çekilmeyen 46 konutun akıbeti nedir? 1000'e yakın hak sahibinin bulunduğu Ebrar sitesi sakinlerine verilen sözler neden tutulmamıştır?

Binaların yapımında kusuru bulunan Ebrar Sitesinin müteahhidi Tevfik Tepebaşı ve damadı Mustafa Timurbanga neden bu kuraya dahil edilerek ev sahibi yapılmıştır? Bu yapılan kurada bazı kişilere 2'şer daire çıkmış olup 350 yakın kişiye daire çıkmamıştır. Neden bazı kişilere 2'şer daire çıkmıştır? Bu kişilerin ne özellikleri vardır? Bu kişiler kimlerdir?

Kurada ev çıkmayan kişilere, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yetkilileri tarafından yılsonuna kadar evlerini teslim edileceği söylenmiştir. Ebrar sitesi mağdurlarına bu konutlar nerede ve ne zaman teslim edilecek? Evler kaç m2 olacak? (Cumhurbaşkanı eşya yardımı yapacağı sözünü vermişti) Evler eşyalı olarak mı yoksa eşyasız mı teslim edilecek? Daire fiyatları ne kadar olacak? Evler teslim edilinceye kadar kira yardımı devam edecek mi?

Hak sahiplerine, konutların ne kadar bedelle verileceği bilinmeden boş senetlere imza attırılmasının sebebi nedir?"

Kaynak: ANKA

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