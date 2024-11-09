Ebru Güneş'e 69 Milyon Lira İddiası Yalanlandı - Son Dakika
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Ebru Güneş'e 69 Milyon Lira İddiası Yalanlandı

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ebru Güneş'in Cumhuriyetin 101. yılı etkinlikleri kapsamında aldığı ücretin 69 milyon lira olduğu yönündeki iddiaları yalanladı. Gerçek rakamın KDV dahil 44 milyon 937 bin 117 lira olduğu belirtildi.

09.11.2024 23:19  Güncelleme: 23:32
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(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, "Bazı basın yayın ve sosyal medya hesapları üzerinden yanlış ve kamuoyunu yanıltıcı bir bilgi servis edilmektedir. Cumhuriyetimizin 101. yılı etkinlikleri kapsamında sahne alan Ebru Güneş'e 69 milyon lira verildiği iddiası ve beraberinde dolaşıma sokulan görselin gerçeklikle ilgisi yoktur" denildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin (ABB) resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada Cumhuriyetin 101. yılı etkinlikleri kapsamında sahne alan Ebru Güneş'e 69 milyon lira verildiği iddiası ve beraberinde dolaşıma sokulan görselin gerçeklikle ilgisinin olmadığı belirtildi. Belediyenin yaptığı açıklama şu şekilde:

"Bazı basın yayın ve sosyal medya hesapları üzerinden yanlış ve kamuoyunu yanıltıcı bir bilgi servis edilmektedir. Cumhuriyetimizin 101. yılı etkinlikleri kapsamında sahne alan Ebru Güneş'e 69 milyon lira verildiği iddiası ve beraberinde dolaşıma sokulan görselin gerçeklikle ilgisi yoktur. Net rakam 69 milyon lira değil "KDV dahil 44 milyon 937 bin 117 lira"dır. Bu rakamın içinde ulaşım, konaklama, Ebru Gündeş'in isteği üzerine kurulan ekran, ses sitemi, kurulan sahne, teknik malzeme ve 100'e yakın çalışanın masraflarının da olduğunu hatırlatırız.

Gerçeklerin tüm detaylarıyla anlatılacağı kamuoyunun bilgilendirileceği açıklama Pazartesi günü  saat 15.00'de Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş tarafından yapılacaktır."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Ebru Güneş'e 69 Milyon Lira İddiası Yalanlandı - Son Dakika

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