Ebu Safiyye İşkence Gördü - Son Dakika
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Ebu Safiyye İşkence Gördü

İsrail'in Gazze'deki hastane müdürü Ebu Safiyye, fiziksel ve psikolojik şiddetle sorgulandı.

24.03.2025 03:28
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İsrail'in Gazze Şeridi'nden alıkoyduğu ve 3 aya yakın bir süredir tuttuğu Kemal Advan Hastanesinin Müdürü Dr. Husam Ebu Safiyye'nin fiziksel ve psikolojik şiddet gördüğü 5 sorgudan geçtiği belirtildi.

Hamas'a bağlı Esirler Medya Ofisi, Batı Şeria'daki Ofer Hapishanesinde Ebu Safiyye'yi ziyaret eden avukat Gayd Kasım'ın verdiği bilgiler üzerine bir açıklama yaptı.

Açıklamada, Ebu Safiyye'nin, işkence, darp ve taciz gibi fiziksel ve psikolojik şiddet gördüğü 5 sorgudan geçtiği ifade edildi.

Doktorun, Ofer Hapishanesinde 25 gün hücre hapsinde kaldığı bildirilen açıklamada, en uzunu 13 gün olmak üzere çeşitli sorgulara tabi tutulan Safiyye'nin fiziksel, ahlaki ve psikolojik olarak tükenmiş durumda olduğu aktarıldı.

Açıklamada, Gazze'de savaşın yeniden başladığını öğrendiğinde çok etkilenen Ebu Safiyye'nin, hapishanedeyken tek endişesinin Gazze'deki sağlık personeli, yaralılar ve hemşirelerin durumu olduğu kaydedilerek, yasa dışı savaşçı olarak görülen Ebu Safiyye'nin henüz yargılanmadığı bildirildi.

İsrail ordusu, 27 Aralık 2024'te Kemal Advan Hastanesini kuşatma altına alarak sağlık personelini ve yaralıları zorla dışarı çıkarmış, baskın düzenlediği hastanenin bazı bölümlerini ateşe vermişti.

Gazze'deki Filistin hükümeti, hastanenin müdürü Ebu Safiyye ve sağlık personelinin İsrail tarafından alıkonulduğunu duyurmuş, akıbetleriyle ilgili bilgi verilmesini istemişti.

Kemal Advan Hastanesi Müdürü Ebu Safiyye'nin, uzun süre sonra elleri ve ayakları kelepçeli şekilde İsrail hapishanesinde görüntüleri yayımlanmıştı.

İsrail'in Kanal 13 Televizyonu Muhabiri Yossi Eli'nin Ebu Safiyye ile yaptığı röportaj, 19 Şubat'ta yayımlanmıştı.

Kaynak: AA

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