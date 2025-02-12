Ebu Usame\'den Trump\'a Tepki

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Ürdün'deki Ceraş Mülteci Kampı'nda yaşayan 77 yaşındaki Filistinli Muhammed Ahmet Cafer ve eşi Aişe Hasen, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze halkını zorla yerinden etme planının, "Nekbe" olarak bilinen 1948'deki zorunlu göçe tabi tutmanın tekrarı olacağını belirtti.

"Ebu Usame" lakabıyla tanınan Cafer, 1967'de Gazze Şeridi'nden Ürdün'deki Ceraş Mülteci Kampı'na sığınanlardan biri olduğunu söyledi.

Cafer, 58 önce yerleştiği kamptaki evinde, ailesiyle konuk ettiği AA ekibine yaptığı açıklamada, İsrail'in, ABD desteğiyle tekrarlamaya çalıştığı "Nekbe"ye karşı uyarıda bulundu.

Gazze halkını, içinde bulunduğu zor koşullara rağmen, duruşlarında daha güçlü ve kararlı olduğunu gördüğünü dile getiren Ebu Usame, "Trump'ın planı uygulanamaz. Filistin bizimdir." dedi.

Birussebi'den Gazze Şeridi'ne, oradan mülteci kampına uzanan hayat hikayesi

Ürdün'ün kuzeyindeki Ceraş kentinin kırsalında bir kilometrelik alan üzerinde kurulan mülteci kampı, ülkenin çeşitli bölgelerinde kurulan 13 Filistin mülteci kampından biri ve bugün 35 bin civarında kişiye ev sahipliği yapıyor.

Bugün İsrail'e bağlı bir kent olan Birussebi (Beer Şeva) kentinde, 1948'de dünyaya gelen Ebu Usame, daha bir yaşındayken, Filistinlilerin "Nekbe" olarak isimlendirdikleri ve İsrail'in kuruluşuyla zorunlu göçe tabi tutuldukları "büyük felaket" çerçevesinde ailesiyle Gazze Şeridi'ne mülteci olarak sığınmış.

Ebu Usame, 1967'deki Arap-İsrail savaşının ardından Filistinlilerin "Nekse" (Toprak Kaybetme Günü) adıyla andığı süreçte bir kez daha tehcirle karşı karşıya kalmış ve mülteciliğin tüm sorunlarının yeniden canlandığı göç yoluna girmiş.

İsrail'in başlattığı 1967'deki 6 Gün Savaşı'yla Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'de başlattığı saldırıları karşılaştırmaya çalışan Ebu Usame, "O dönemde İsrail, Arap ülkelerinin bazı kısımlarını 6 günde işgal edebilmişti ama Gazze Şeridi'ni bir buçuk yıl süren savaşta işgal edemedi." diye konuştu.

"Trump'ın Gazze planı uygulanamaz"

Ebu Usame, Trump'ın "Gazze Şeridi'ni satın almaya ve sahiplenmeye kararlıyım" yönündeki açıklamalarına ilişkin ise, "Trump, bir ahırı dahi yönetemeyen ve Gazze halkının inanç düzeyini anlamayan pervasız bir adamdır." ifadesini kullandı.

Özlemle baktığı elinde tuttuğu siyah beyaz fotoğrafı ve doğum belgesini gösteren Ceraş Kampı'nın en yaşlılarından Ebu Usame, "Olay yaşandığında 19 yaşındaydım, kahraman Cibaliye Kampı'nda yaşıyorduk, baskı altında göç ettirildik." dedi.

Zorla göçün bir kez daha yaşanmamasını temenni eden Ebu Usame, "Bu durum bir kez daha asla tekrarlanamaz. Trump'ın Gazze halkını tehcir planı uygulanamaz. Filistin bizimdir. Trump'ın Gazze planları, Nekbe'yi tekrarlama girişimidir." şeklinde konuştu.

Filistinli Ebu, "bunu doğrulayan şeyin ise, evlerinin yerle bir edilmesine ve tüm Gazze Şeridi'nin evlerinden uzaklaştırılmalarına rağmen Filistinlilerin Gazze'den çıkmayı reddetmesi olduğunu" kaydetti.

Nekbe ve Nekse sırasında göç sahnelerinin tekrarlamaması için çağrıda bulunan Cafer, "Bilinçli ve farkında olsaydım göç etmezdim, o zamanlar yoksulluğa ve açlığa rağmen hayatımız daha iyiydi." değerlendirmesinde bulundu.

"Çadırda kalırdım da yine terk etmezdim"

"Şu an Gazze Şeridi'nde olsaydım çadırda kalırdım da yine orayı terk etmezdim." diyen Filistinli Cafer, "koşulların şimdi 1967'de yaşananlara benzer ancak farklılık oluşturan şeyin ise Filistinlilerin Gazze Şeridi'nde daha sağlam olan konumu olduğunu" vurguladı.

Geçmişe dair pişmanlığını dile getiren Ebu Usame, "Ülkemi terk ettiğim için kendimi suçluyorum. Düşüncem sığdı ve Gazze'deki Filistinlilere bizim hatamızı tekrarlamamaları çağrısında bulunuyorum." diye konuştu.

Cafer'in oğlu Fadi de Gazze'de hiç yaşamadığını ama yıkılsa bile oraya geri dönmeyi umduğunu ifade etti.

Ebu Usame'nin eşi Aişe Hasen (69) ise "Her gün kardeşlerimle konuşuyorum, aç ve susuz olduklarını söylüyorlar. Ancak bana göç etmeyeceklerine dair güvence verdiler. Ben de onları ve Gazze'deki tüm Filistinlileri, dik durmaya ve topraklarına sarılmaya çağırıyorum." şeklinde konuştu.

Trump'ın, Gazze'yi "devralma" ve Filistinlileri zorla yerinden etme planı

Trump, 4 Şubat'ta Beyaz Saray'da kabul ettiği İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile düzenlediği ortak basın toplantısında, ABD'nin Gazze Şeridi'ni "devralacağını" ve buraya "sahip olacağını" söylemişti.

Gazze'nin artık tamamen bir yıkım alanı olduğunu kaydeden Trump, buradaki Filistinlilerin başta Mısır ve Ürdün olmak üzere komşu ülkelerde inşa edilecek yeni yerleşim yerlerine gitmelerinin çok daha iyi olacağını savunmuştu.

Trump, Filistinlilerin Gazze'den ayrılmaktan başka seçeneklerinin olmadığını da iddia etmişti.

ABD Başkanı Trump, ayrıca, "Gazze'yi, Orta Doğu'nun Rivierası'na dönüştürmeyi istediğini" belirtmişti.