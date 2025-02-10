Dünyaca ünlü şarkıcı Ed Sheeran, dünya turu kapsamında sahne almak için Hindistan'ın Karnataka eyaletinin Bengaluru kentine geldi.
Konser öncesinde gitarını alan Sheeran, bir sokakta şarkı söylemeye başladı. Canlı performans sergileyen Sheeran'ın, en çok dinlenen parçalarından 'Shape of You' seslendirdiği sırada ise beklenmedik bir olay yaşandı.
İngiliz şarkıcının sokak konseri polis müdahalesiyle sonlandı. Kent polisi, bir anda Sheeran'ın mikrofonunun bağlı olduğu kabloları çıkardı. Polis yetkilileri, organizatörlerin Sheeran'ın sokakta şarkı söylemesi için izin talep ettiğini fakat sokaktaki yoğunluk nedeniyle izin verilmediğini belirtti.Polis memurunun Sheeran'ın mikrofonunun fişini çektiği anlar, dünyanın gündemine oturdu.
Sheeran ise sosyal medya hesabından şu hikayeyi paylaştı: "Sokakta müzik yapmak için iznimiz vardı, bu yüzden tam olarak oradaydık. Önceden planlanmıştı, rastgele gelmemiştik. Yine de sorun yok."
Son Dakika › Güncel › Ed Sheeran sokakta şarkı söylemek istedi, polis mikrofonun fişini çekti - Son Dakika
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