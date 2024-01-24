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İçişleri Bakanı: Edirne'de 109 kilogram kokain ele geçirildi - Son Dakika
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İçişleri Bakanı: Edirne'de 109 kilogram kokain ele geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Edirne'de gerçekleştirilen 'Narkogüç-45' operasyonunda 109 kilogram kokain ele geçirildiğini ve 1 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Operasyonun uluslararası uyuşturucu ticaretine yönelik olduğunu belirten Yerlikaya, Türkiye'nin uyuşturucu satıcılarından temizlenmesi için kararlı olduklarını vurguladı.

İçişleri Bakanı: Edirne\'de 109 kilogram kokain ele geçirildi
24.01.2024 - 15:21,
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Edirne'de "Narkogüç-45" operasyonu kapsamında, 109 kilogram kokain ele geçirildiğini ve 1 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, uluslararası uyuşturucu madde ticareti yapan organizasyonlara yönelik düzenlenen "Narkogüç-45" operasyonunda, 109 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildiğini belirtti.

Türkiye'yi uyuşturucu satıcılarından temizlemeye kararlı olduklarını vurgulayan Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Onlara hayatı zehretmeye kararlıyız. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan adli projeli dosya kapsamında, Edirne Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Edirne Gümrük Muhafaza Müdürlüğünün desteğiyle, uluslararası uyuşturucu madde ticareti yapan organizasyonlara yönelik yürütülen ortak çalışma sonucu, Edirne'de yakalanan bir çekici ve bir dorsede yapılan aramada paket halinde toplam 109 kilogram kokain ele geçirildi. Uyuşturucu madde nakli ve ticareti yaptığı tespit edilen 1 şüpheli yakalandı."

Operasyona katılan polisleri ve Edirne Gümrük Muhafaza Müdürlüğü personelini tebrik eden Yerlikaya, "Ülkemizin dört bir yanında zehir tacirlerine karşı operasyonlarımız durmaksızın devam edecek." ifadesini kullandı.

Bakan Yerlikaya, paylaşımında, operasyon görüntülerine de yer verdi.

Kaynak: AA
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