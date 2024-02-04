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Edirne'de bir haftada 157 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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Edirne'de bir haftada 157 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne\'de bir haftada 157 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne'de bir haftada yapılan denetimlerde 157 düzensiz göçmen yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, hava destekli denetim ve kontrollerini sürdürerek göçmen kaçakçılığıyla mücadele ediyor. Denetimlerde 5 şüpheli gözaltına alınırken, 3 araca el konuldu. Yakalanan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

04.02.2024 15:03
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Edirne'de bir haftada yapılan denetimlerde 157 düzensiz göçmen yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik hava destekli denetim ve kontrollerini sürdürüyor.

İl merkezi ve ilçelerde son bir haftada yapılan denetimlerde 157 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Denetimlerde "göçmen kaçakçılığı" iddiasıyla 5 şüpheli gözaltına alındı, 3 araca el konuldu. ???????

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Edirne'de bir haftada 157 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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