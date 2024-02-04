Edirne\'de bir haftada 157 düzensiz göçmen yakalandı

Yeniden Refah'tan İmamoğlu'nun aday çıkarmaları için ödeme yaptığı iddiasına yanıt: Kim söylüyorsa gelsin ispatlasın

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Altınöz katıldığı canlı yayında "Ekrem İmamoğlu, Yeniden Refah'a aday çıkarması için ödeme yaptı, bir şekilde fonladı" iddiasına "İspata muhtaç. İç siyasette dedikodu çok olur da bunu ispat etmek lazım. Bunu kim söylüyorsa gelsin ispatlasın" yanıtını verdi.