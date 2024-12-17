Edirne'de 40 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Edirne'de yasa dışı yollarla yurda girdikleri belirlenen 40 düzensiz göçmen yakalandı.
Güvenlik güçleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik kent genelinde sürdürdüğü denetim ve kontrollerinde Irak, Afganistan ve Pakistan uyruklu 40 kişiyi yakaladı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
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