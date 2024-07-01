Edirne'de 67 internet sitesine erişim engellendi - Son Dakika
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Edirne'de 67 internet sitesine erişim engellendi

Edirne'de Jandarma ekipleri tarafından incelenen ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna bildirilen 67 internet sitesine erişim engellendi. Bu siteler yasadışı bahis, müstehcenlik, uyuşturucu madde temini gibi içerikler paylaşıyordu. Siber dolandırıcılık olaylarının önlenmesi için çalışmalar devam edecek.

01.07.2024 15:15
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Edirne'de jandarmanın inceleyip Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna bildirdiği 67 internet adresine erişim engellendi.

İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sanal devriye faaliyetleri kapsamında çok sayıda internet sitesini inceledi.

Yasadışı bahis, müstehcenlik, uyuşturucu madde temini, kumar oynanması için yer ve imkan sağlama, fuhşa aracılık, oltalama ve sağlık için tehlikeli madde temini içerikli paylaşım yapan 67 internet sitesi, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna bildirilerek bu adreslere erişim engellendi.

Siber dolandırıcılık olaylarının önlenmesine yönelik çalışmaların aralıksız süreceği belirtildi.

Ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Keşan'da ruhsatsız tabanca ele ve fişek geçirildi.

Polis ekipleri, Zati Yörükler Caddesi'ndeki denetimlerinde durumundan şüphelendikleri otomobili durdurdu.

Otomobilde yapılan aramada ruhsatsız tabanca ve fişek ele geçirildi.

Şüpheli T.Y. hakkında işlem başlatıldı.

Uyuşturucu şüphelisi gözaltına alındı

Keşan'da uyuşturucuyla yakalanan şüpheli gözaltına alındı.

Yenimescit Mahallesi'nde denetim yapan polis ekipleri şüpheli E.F'yi durdurdu.

Şüphelinin üst aramasında bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

Jandarma, Edirne, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

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