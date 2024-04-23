Edirne'de 7 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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Edirne'de 7 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne\'de 7 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne'de, yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 7 düzensiz göçmen, Jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

23.04.2024 12:03
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Edirne'de, yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 7 düzensiz göçmen yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetimlerini sürdürüyor.

Jandarma ekipleri, Yunanistan sınırındaki merkez ilçeye bağlı Üyüklütatar köyündeki devriye faaliyeti esnasında 7 yabancı uyrukluyu yakaladı.

Düzensiz göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Kaynak: AA

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