Edirne'de amatör maçta çıkan kavgaya polis müdahale etti.
Edirne Süper Amatör Lig 3. hafta karşılaşmasında Yeniimaretspor ile Keşan Anafartalarspor, Yeniimaret Futbol Sahası'nda karşılaştı.
Karşılaşmanın son dakikalarında iki takım oyuncuları arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.
Sahada görevli polisler kavgaya müdahale ederken, bölgeye takviye ekip sevk edildi.
Hakemin şikayeti üzerine Keşan Anafartalarspor taraftarı bir kişi ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.
Olayın ardından iki takımın oyuncuları da polis gözetiminde otobüslere bindirilerek sahadan ayrıldı.
Karşılaşma 4-4 beraberlikle tamamlandı.
Son Dakika › Güncel › Edirne'de Amatör Maçta Kavga Çıktı - Son Dakika
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