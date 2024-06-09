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Edirne'de çiftçilerden yağmur duası

Balkanlarda yaklaşık 2 bin çiftçi yağmur duasında buluştu

EDİRNE - Edirne'nin Lalapaşa ilçesinde kuraklık endişesi yaşayan çiftçiler, yağmur yağması için dua ettiler.

Edirne'nin Lalapaşa ilçesine bağlı Vaysal köyünde yaşayan çiftçiler, yağmur yağması için ellerini semaya açıp dua ettiler.

Türkiye Bulgaristan sınır hattında bulunan Balkan köylerinden olan Vaysal'da bir araya gelen yaklaşık 2 bin çiftçi, yağmur ve şükür duası idrak etti. Duaya komşu köylerin imamları ve çevre köylerden gelen yüzlerce vatandaş katıldı. Yağmur ve şükür duası için kurulan masalarda konuklara etli pilav, helva ve ayran ikram edildi.

Çitçiler, havaların aşırı sıcak olduğunu ve ekimini tamamladıkları ürünlerde kuraklık dolayısıyla endişeli olduklarını belirttiler

Yağmur yağışlarının olmadığını belirten Vaysal Köy Muhtarı Mustafa Kutlu, yağmur ve şükür duası yaptıkları ifade etti.

Kuraklık nedeniyle endişeli olduklarını ifade eden Vaysal köyündeki çiftçilerden Mehmet Çamlıdağı, "Havalar birkaç gündür sürekli sıcak seyrediyor, onun için yüce Allah inşallah bize yağmuru nasip eder. Yağmur yağar mı yağmaz mı diye endişeliyiz. İklim değişince havalar iyice ısındı" dedi.

Vatandaşlardan Cevat Işık, "Allah'tan ümit kesilmez, inşallah rızkımız da kesilmez. Yağmur duası niyetiyle toplandık duamızı ettik, inşallah bu kuraklık giderilir. Ayçiçeklerinin gelişim zamanı olduğundan dolayı eğer yağmur yağmazsa ayçiçekler kurur. Çiftçinin tek beklentisi yağmurdur" diye konuştu.