Edirne'de çiftçilerden yağmur duası - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Edirne'de çiftçilerden yağmur duası

Edirne'nin Lalapaşa ilçesinde kuraklık endişesi yaşayan çiftçiler, yağmur yağması için dua ettiler. Balkan köylerinden gelen yaklaşık 2 bin çiftçi, yağmur ve şükür duası yaptı. Çiftçiler, havaların aşırı sıcak olduğunu ve kuraklık nedeniyle endişeli olduklarını belirtti.

09.06.2024 20:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne'de çiftçilerden yağmur duası

Balkanlarda yaklaşık 2 bin çiftçi yağmur duasında buluştu

EDİRNE - Edirne'nin Lalapaşa ilçesinde kuraklık endişesi yaşayan çiftçiler, yağmur yağması için dua ettiler.

Edirne'nin Lalapaşa ilçesine bağlı Vaysal köyünde yaşayan çiftçiler, yağmur yağması için ellerini semaya açıp dua ettiler.

Türkiye Bulgaristan sınır hattında bulunan Balkan köylerinden olan Vaysal'da bir araya gelen yaklaşık 2 bin çiftçi, yağmur ve şükür duası idrak etti. Duaya komşu köylerin imamları ve çevre köylerden gelen yüzlerce vatandaş katıldı. Yağmur ve şükür duası için kurulan masalarda konuklara etli pilav, helva ve ayran ikram edildi.

Çitçiler, havaların aşırı sıcak olduğunu ve ekimini tamamladıkları ürünlerde kuraklık dolayısıyla endişeli olduklarını belirttiler

Yağmur yağışlarının olmadığını belirten Vaysal Köy Muhtarı Mustafa Kutlu, yağmur ve şükür duası yaptıkları ifade etti.

Kuraklık nedeniyle endişeli olduklarını ifade eden Vaysal köyündeki çiftçilerden Mehmet Çamlıdağı, "Havalar birkaç gündür sürekli sıcak seyrediyor, onun için yüce Allah inşallah bize yağmuru nasip eder. Yağmur yağar mı yağmaz mı diye endişeliyiz. İklim değişince havalar iyice ısındı" dedi.

Vatandaşlardan Cevat Işık, "Allah'tan ümit kesilmez, inşallah rızkımız da kesilmez. Yağmur duası niyetiyle toplandık duamızı ettik, inşallah bu kuraklık giderilir. Ayçiçeklerinin gelişim zamanı olduğundan dolayı eğer yağmur yağmazsa ayçiçekler kurur. Çiftçinin tek beklentisi yağmurdur" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Lalapaşa, Edirne, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edirne'de çiftçilerden yağmur duası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


09:41 Avrupa Parlamentosu seçiminden lider çıkan Le Pen: Mültecilerin tamamını evlerine göndereceğiz Avrupa Parlamentosu seçiminden lider çıkan Le Pen: Mültecilerin tamamını evlerine göndereceğiz
09:39 Aziz Yıldırım, elini havaya kaldırmak isteyen Ali Koç’a izin vermedi Aziz Yıldırım, elini havaya kaldırmak isteyen Ali Koç'a izin vermedi
09:04 Erdoğan’ın “Müjde“ olarak açıkladığı yeni döviz uygulaması bugün başladı Erdoğan'ın "Müjde" olarak açıkladığı yeni döviz uygulaması bugün başladı
00:47 Avrupa’da kırmızı alarm Belçika Başbakanı Alexander de Croo istifa edecek Avrupa'da kırmızı alarm! Belçika Başbakanı Alexander de Croo istifa edecek
23:23 Ankara’nın uykularını kaçıran skandal Ne kadar kuduz köpek varsa şehre salıp kaçtılar Ankara'nın uykularını kaçıran skandal! Ne kadar kuduz köpek varsa şehre salıp kaçtılar
09:53 Kulislerde konuşuluyor Torba yasada doğal gaz desteği de olacak Kulislerde konuşuluyor! Torba yasada doğal gaz desteği de olacak
09:41 Oğlunu nişanlandıran Murat Övüç, gelinine 2 kilo altın taktı Oğlunu nişanlandıran Murat Övüç, gelinine 2 kilo altın taktı
09:12 Ali Koç’un ilk icraatı Talisca Fenerbahçe’ye imzayı atıyor Ali Koç'un ilk icraatı! Talisca Fenerbahçe'ye imzayı atıyor
09:11 Emeklilere bayram ikramiye ödemeleri bugün başlıyor İşte 4A, 4B ve 4B’li emeklinin ödeme takvimi Emeklilere bayram ikramiye ödemeleri bugün başlıyor! İşte 4A, 4B ve 4B'li emeklinin ödeme takvimi
08:52 Survivor All Star’da eleme heyecanı Yunus Emre yarışmaya veda etti Survivor All Star'da eleme heyecanı! Yunus Emre yarışmaya veda etti
08:43 Erzincan’daki maden faciasında hayatını kaybeden son 5 işçinin cenazelerine ulaşıldı Erzincan'daki maden faciasında hayatını kaybeden son 5 işçinin cenazelerine ulaşıldı
07:59 Oyuncu Merve Dizdar ve Cihan Aygün evlendi Oyuncu Merve Dizdar ve Cihan Aygün evlendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.06.2024 10:02:48. #1.11#
SON DAKİKA: Edirne'de çiftçilerden yağmur duası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement