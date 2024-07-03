Edirne'de çıkan anız yangını, çevredeki okula sıçramadan söndürüldü - Son Dakika
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Edirne'de çıkan anız yangını, çevredeki okula sıçramadan söndürüldü

Edirne Süleyman Demirel Fen Lisesi'nin arka kısmında çıkan anız yangını, hızlı müdahaleyle çevredeki okula sıçramadan söndürüldü. Edirne Belediyesi itfaiye ekipleri ve polis olay yerine sevk edildi.

03.07.2024 10:09
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Edirne'de çıkan anız yangını, çevredeki okula sıçramadan söndürüldü.

Karaağaç Mahallesi'ndeki Edirne Süleyman Demirel Fen Lisesinin arka kısmında anız bulunan alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine Edirne Belediyesi itfaiyesi ve polis ekipleri sevk edildi.

Bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangını ağaçlık alana ve okula sıçramadan söndürdü.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Edirne'de çıkan anız yangını, çevredeki okula sıçramadan söndürüldü - Son Dakika

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