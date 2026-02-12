Edirne'de Cinayet İçin 19 Yıl Hapis Cezası - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Edirne'de Cinayet İçin 19 Yıl Hapis Cezası

Edirne\'de Cinayet İçin 19 Yıl Hapis Cezası
12.02.2026 13:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne'de 16 yaşındaki Gülden Coni'nin katil zanlısı E.A., 19 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

EDİRNE'de lise bahçesinde Gülden Coni'yi (16), 30 bıçak darbesiyle öldüren E.A. (15), 'Çocuğa ve kadına karşı tasarlayarak kasten öldürme' suçundan yerel mahkemenin indirimsiz 20 yıl hapis cezası verdiği kararın istinafta bozulmasının ardından yeniden hakim karşısına çıktı. Mahkeme, E.A. hakkında 'tasarlayarak' hükmünü kaldırıp, 'Çocuğa ve kadına karşı kasten öldürme' suçundan 19 yıl hapis cezası verdi. Duruşmanın ardından adliye önünde gözyaşları döken Gülden'in annesi ile ablası karara tepki gösterdi.

Olay, 5 Nisan'da Çavuşbey Mahallesi Horozlu Bayır Sokak'taki Edirne Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin bahçesinde meydana geldi. Okul bahçesinde hareketsiz yatan kişiyi görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin kontrolünde, Gülden Coni olduğu tespit edilen çocuğun bıçaklanarak öldürüldüğü belirlendi. Olaya ilişkin soruşturmada cinayet şüphelisi E.A. yakalanıp gözaltına alındı. E.A. işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.

20 YIL HAPİS VERİLDİ

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, E.A. hakkında, 'Tasarlayarak, canavarca hisle, eziyet çektirerek, çocuğa beden ve ruh bakımından kendini savunamayacak kişiye karşı kadını kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. İddianamede ayrıca E.A.'nın 15 yaşında olması nedeniyle TCK'nın 31/3 maddesi uyarınca indirime gidilmesi talep edilip, 18 yıldan 24 yıla kadar hapisle en üst sınırdan cezalandırılması talep edildi.

Davanın Edirne 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 26 Eylül'de görülen ikinci duruşmasında sanık E.A. hakkında önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Ardından heyet, E.A.'nın 15 yaşında olması nedeniyle cezayı indirip, 'Çocuğa ve kadına karşı tasarlayarak kasten öldürme' suçundan 20 yıl hapis verdi. E.A. hakkında haksız tahrik ve iyi hal indirimi uygulanmadı.

KARAR İSTİNAFA TAŞINDI

Karar, Coni'nin ailesi, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile E.A.'nın avukatları tarafından Tekirdağ Bölge Adliye Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi'nde istinafa taşındı. Coni'nin ailesi, istinaf başvurusunda sanığın 'Canavarca hisle insan öldürme' suçundan hüküm kurularak, üst sınırdan cezalandırılmasını talep etti. E.A.'nın avukatı ise cinayette tasarlama durumunun bulunmadığını, haksız tahrik ve takdir indirimi uygulanması gerektiğini belirtti.

İSTİNAF KARARI BOZDU

Tarafların taleplerini değerlendiren mahkeme, E.A. hakkında verilen hükmün bozulmasına karar verdi. Kararda, olayın tasarlanması için makul süre geçmediği belirtilerek, "Maktuleyi öldürmeye karar verdiği ve eylemi icra ettiği zaman diliminin bir tam günden az olmakla yerleşik Yargıtay kararlarında zikredilen makul ve uygun sürenin geçmemiş olması, ön inceleme tutanağına göre gönderilen iki adet mesajın olaydan sonraki zaman dilimine ait olması, gerekçede belirtilen suça sürüklenen çocuğun, olayı kimsenin bulunmadığı mahalde işlemesinin ve olay sonrası rutin hayatına devam etmesi olgularının tek başına tasarlamaya mesnet oluşturmaması birlikte ele alındığında sanık hakkında TCK'nın 82/1-a maddesinin (tasarlama) uygulanma koşullarının oluşmadığı gözetilmeyerek hatalı gerekçe ile yazılı şekilde karar verilmesi" denildi. İstinaf kararında ayrıca, mahkemenin E.A. hakkında sosyal inceleme raporu aldırmadığı ve bu konuda gerekçe göstermediği belirtildi.

Kararın ardından E.A.'nın bugün Edirne 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden yargılaması yapıldı. Duruşmada, Gülden Coni'nin babası Sami Coni, annesi Zehra Coni, ablası Nurhan Alüzrek ve tarafların avukatları salonda hazır bulundu. Duruşmayı, İstanbul'da öldürülen Mattia Ahmet Minguzi'nin annesi Yasemin Akıncılar Minguzzi de izledi. Mahkeme, E.A. hakkında daha önce verilen 'tasarlama' hükmünü kaldırarak, 'Çocuğa ve kadına karşı kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Yaşı küçük olduğu için E.A.'nın cezası 19 yıla düşürüldü.

'KARDEŞİMİN KANI YERDE KALDI'

Duruşmanın ardından Gülden Coni'nin ablası Nurhan Alüzrek, adliye önünde ağlayarak karara tepki gösterdi. 'Adalet yok' diye bağıran Alüzrek'i, yakınları sakinleştirmeye çalıştı. Alüzrek, "Mahşerde hepsinden tek tek hesap sorulacak. Bu kanunları çıkaranların hepsinin hesabı sorulacak. Böyle bir şey yok. 15 yaşında küçücük bir kızı toprağa koyduk biz. 30 bıçak darbesiyle, planlı bir şekilde, kardeşime eziyet çektirdi. Aldığı ceza 19 sene. Daha önce 20 sene almıştı. 1 sene düşürüldü. Yatacağı maksimum ceza 8 yıl. Yani 8 yıl sonra katili yeniden burada yaşamaya devam edecek, hiçbir şey olmamış gibi, kardeşimi katletmemiş gibi tekrardan gelecek. Bu yasalar benim ailemi katil olmaya sürüklüyor. Neymiş? O suça sürüklenen çocukmuş. O çocuk hiç plan yapmamış, 30 bıçak darbesi vurmamış, kardeşimi öldürmemiş. 8 sene yatıp çıkacak. Hiçbirine hakkımı helal etmiyorum" dedi.

MİNGUZZİ'NİN ANNESİNİN OMZUNDA GÖZYAŞI DÖKTÜ

Abla Alüzrek, dakikalarca Ahmet Minguzzi'nin annesi Yasemin Akıncılar Minguzzi'nin omzunda gözyaşı döktü. Alüzrek'i sakinleştirmeye çalışan Minguzzi, "Artık Türkiye kendine gelsin. Yeter, bıktık" diye konuştu.

Kaynak: DHA

İnsan Hakları, Cinayet, Güncel, Hakim, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edirne'de Cinayet İçin 19 Yıl Hapis Cezası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İETT otobüsünde tansiyon yükseldi: Bir düğmeye basacaksın İETT otobüsünde tansiyon yükseldi: Bir düğmeye basacaksın!
Kentin dört gözle beklediği festivali iptal ettiren kaza Kentin dört gözle beklediği festivali iptal ettiren kaza
Domatesleri topladığı kasaya bile onun adını yazdırdı Domatesleri topladığı kasaya bile onun adını yazdırdı
Estetiğe 60 bin dolar harcayan fenomen: Artık ağzımı kapatamıyorum Estetiğe 60 bin dolar harcayan fenomen: Artık ağzımı kapatamıyorum
RTÜK, ihanet sahneleri gerekçesiyle Kıskanmak dizisine ceza verdi RTÜK, ihanet sahneleri gerekçesiyle Kıskanmak dizisine ceza verdi
Dursun Özbek müjdeyi verdi RAMS Park için yeni hamle Dursun Özbek müjdeyi verdi! RAMS Park için yeni hamle
Meclis’te CHP’li vekiller kürsüyü işgal etti, yumruklu kavga çıktı Meclis'te CHP'li vekiller kürsüyü işgal etti, yumruklu kavga çıktı
Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmek üzere Ankara’da Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmek üzere Ankara'da
Kanbolat Görkem Arslan’ın cenaze töreni programı belli oldu Kanbolat Görkem Arslan'ın cenaze töreni programı belli oldu
Akın Gürlek, AK Partili vekillerin etten duvar ördüğü kürsüde böyle yemin etti Akın Gürlek, AK Partili vekillerin etten duvar ördüğü kürsüde böyle yemin etti
TFF’den Fenerbahçe’nin Asensio talebine ret TFF'den Fenerbahçe'nin Asensio talebine ret
CHP’li vekillerle yumruklaşan Osman Gökçek’in zor anları CHP'li vekillerle yumruklaşan Osman Gökçek'in zor anları
Yılmaz Vural’a bomba teklif Paraya para demeyecek Yılmaz Vural'a bomba teklif! Paraya para demeyecek

13:44
Nereden nereye Bir zamanlar Süper Lig’i sallayan takımın son hali içler acısı
Nereden nereye! Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan takımın son hali içler acısı
13:36
Ortalık yangın yeri Dev maça atanan hakemi gören futbolseverler çıldırdı
Ortalık yangın yeri! Dev maça atanan hakemi gören futbolseverler çıldırdı
13:26
İstanbul’da ulaşıma zam kapıda İşte yeni tarife
İstanbul'da ulaşıma zam kapıda! İşte yeni tarife
13:05
Olaylı maçı da o yönetmişti İşte Trabzonspor - Fenerbahçe derbisinin hakemi
Olaylı maçı da o yönetmişti! İşte Trabzonspor - Fenerbahçe derbisinin hakemi
12:38
Adalet Bakanı Akın Gürlek’ten yargı mensuplarına ilk mesaj: Yargılamalar daha kısa sürede bitmeli
Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten yargı mensuplarına ilk mesaj: Yargılamalar daha kısa sürede bitmeli
12:37
Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede görevden uzaklaştırıldı
Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede görevden uzaklaştırıldı
12:24
Üniversite öğrencisinden kenti karıştıran sözler: Annem, belediye başkanı ile yasak aşk yaşıyor
Üniversite öğrencisinden kenti karıştıran sözler: Annem, belediye başkanı ile yasak aşk yaşıyor
11:50
Enes Batur gözaltına alındı
Enes Batur gözaltına alındı
11:46
Hangi şehrin insanı neyle meşhur İşte 81 ilin karakter analizi
Hangi şehrin insanı neyle meşhur? İşte 81 ilin karakter analizi
11:42
Didem Arslan’ın yayındaki filtresi kalkınca ortaya çıkan görüntüler şaşırttı
Didem Arslan'ın yayındaki filtresi kalkınca ortaya çıkan görüntüler şaşırttı
11:03
Merkez Bankası’nın 2026 sonu enflasyon tahmini belli oldu
Merkez Bankası'nın 2026 sonu enflasyon tahmini belli oldu
10:53
Ünlü oryantal dayak yediği anları bu sözlerle anlattı
Ünlü oryantal dayak yediği anları bu sözlerle anlattı
10:34
Aguero, Messi’yle yatak odasında çekilen fotoğrafı hakkında yıllar sonra konuştu: Bütün gece...
Aguero, Messi'yle yatak odasında çekilen fotoğrafı hakkında yıllar sonra konuştu: Bütün gece...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2026 13:52:42. #7.11#
SON DAKİKA: Edirne'de Cinayet İçin 19 Yıl Hapis Cezası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.