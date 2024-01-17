 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Edirne'de Gastro Akademi ile Gelecek Mutfakta Projesi kapsamında kadın ve gençlere eğitim programları açılıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Edirne'de Gastro Akademi ile Gelecek Mutfakta Projesi kapsamında kadın ve gençlere eğitim programları açılıyor

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO), Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın 2022 Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında, Trakya Kalkınma Ajansı'nın desteğiyle Gastro Akademi ile Gelecek Mutfakta Projesi'ni hayata geçiriyor. Proje kapsamında işsiz kadın ve gençlere yönelik aşçı yardımcılığı ve servis elemanı yardımcılığı eğitim programları düzenlenecek. Eğitimler sonunda başarılı olan kursiyerlerin yüzde 50'si ilgili sektörlerde istihdam edilecek. Başvurular ETSO'nun resmi web sayfasında yer alan başvuru formu aracılığıyla yapılacak.

Edirne\'de Gastro Akademi ile Gelecek Mutfakta Projesi kapsamında kadın ve gençlere eğitim programları açılıyor
17.01.2024 - 16:31,  Güncelleme: 17:05
Abone Ol

Edirne'de Gastro Akademi ile Gelecek Mutfakta Projesi kapsamında kadın ve gençlere yönelik eğitim programları açılacak.

Edirne Ticaret ve Sanayi Odasından (ETSO) yapılan açıklamaya göre, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 2022 Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında, Trakya Kalkınma Ajansının desteği ile ETSO tarafından, Edirne İşkur İl Müdürlüğü ve Milli Eğitim Müdürlüğü ortaklığında yürütülen proje kapsamında işsiz kadın ve gençlere yönelik aşçı yardımcılığı ve servis elemanı yardımcılığı eğitim programları açılacak.

Şubat ayı itibari ile başlayacak olan eğitim programında, aşçı yardımcılığı eğitim programı, 450 saat, 12 hafta, servis elemanı yardımcılığı eğitim programı, 690 saat, 18 hafta sürecek.

Eğitimler sonunda kursiyerlerin eğitim performansı, devamlılığı gibi kriterler değerlendirilecek, kursiyerlerin yüzde 50'si ilgili sektörlerde istihdam edecek.

ETSO hizmet binasında başlayacak mesleki eğitimlere 18-35 yaş arası, İŞKUR'a kayıtlı kişiler başvurabilecek.

Kursiyer seçimi, başvuru kriterlerine uygun adayların, başvuru sırası ile kayda alınmak sureti ile değerlendirilecek, mesleki eğitim programı maksimum 20 kursiyer ile sınırlı olacak.

Bu kapsamda mesleki eğitimlere katılmak isteyen adaylar ETSO resmi web sayfasında yer alan ilgili başvuru formunu doldurarak odanın AB ve Dış İlişkiler Birimine ulaştıracak.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Milli Eğitim Müdürlüğü, Trakya Bölgesi, Edirne, Gastronomi, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edirne'de Gastro Akademi ile Gelecek Mutfakta Projesi kapsamında kadın ve gençlere eğitim programları açılıyor - Son Dakika


17:52
AK Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ oldu AK Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ oldu
17:50
Tur 90+6. dakikada geldi! Nefes kesen maçta gülen taraf Gaziantep FK Tur 90+6. dakikada geldi! Nefes kesen maçta gülen taraf Gaziantep FK
17:21
Ertelenen Süper Kupa finali nerede oynanacak? Ali Koç, Murat Kurum'a yer işaret etti Ertelenen Süper Kupa finali nerede oynanacak? Ali Koç, Murat Kurum'a yer işaret etti
17:12
AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok oldu AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok oldu
17:12
AK Parti'nin İstanbul ilçe adayları da netleşti! Tüm gözler bu 5 ilçenin üzerinde AK Parti'nin İstanbul ilçe adayları da netleşti! Tüm gözler bu 5 ilçenin üzerinde
16:30
'Bayan Bacak' lakaplı Yeşilçam sanatçısı Serpil Örümcer, faturalarını ödeyebilmek için eski fotoğraflarını satıyor "Bayan Bacak" lakaplı Yeşilçam sanatçısı Serpil Örümcer, faturalarını ödeyebilmek için eski fotoğraflarını satıyor
16:29
AK Parti'nin birçok ilde adayları kulislere sızdı! Ankara'da Turgut Altınok aday AK Parti'nin birçok ilde adayları kulislere sızdı! Ankara'da Turgut Altınok aday
16:09
İlkay Gündoğan'ın maç biter bitmez soluğu yanında aldığı Arda Güler'e dedikleri ortaya çıktı İlkay Gündoğan'ın maç biter bitmez soluğu yanında aldığı Arda Güler'e dedikleri ortaya çıktı

Son Dakika
17:52 AK Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ oldu
17:50 Tur 90+6. dakikada geldi! Nefes kesen maçta gülen taraf Gaziantep FK
17:21 Ertelenen Süper Kupa finali nerede oynanacak? Ali Koç, Murat Kurum'a yer işaret etti
17:12 AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok oldu
17:12 AK Parti'nin İstanbul ilçe adayları da netleşti! Tüm gözler bu 5 ilçenin üzerinde
16:30 "Bayan Bacak" lakaplı Yeşilçam sanatçısı Serpil Örümcer, faturalarını ödeyebilmek için eski fotoğraflarını satıyor
16:29 AK Parti'nin birçok ilde adayları kulislere sızdı! Ankara'da Turgut Altınok aday
16:09 İlkay Gündoğan'ın maç biter bitmez soluğu yanında aldığı Arda Güler'e dedikleri ortaya çıktı
16:02 Oyuncu Vural Çelik, 1 ay içinde 2. kez influenza oldu
15:55 Şadi Yazıcı'dan Tuzla Belediyesi çalışanlarını mest eden zam
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2024 18:05:06. #1.11#
SON DAKİKA: Edirne'de Gastro Akademi ile Gelecek Mutfakta Projesi kapsamında kadın ve gençlere eğitim programları açılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement