 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Edirne'de Otomobilde Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi

Edirne'de Otomobilde Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi

Edirne'de polis ekipleri, Yeniimaret Mahallesi'nde durumundan şüphelendiği bir otomobili durdurdu. Otomobilde yapılan aramada ruhsatsız tabanca ve fişek ele geçirildi. Sürücü T.E, gözaltına alındı.

Edirne\'de Otomobilde Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi
27.01.2024 - 14:27,
Abone Ol

Edirne'de bir otomobilde ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Polis ekipleri, Yeniimaret Mahallesi'nde durumundan şüphelendiği bir otomobili durdurdu.

Otomobilde yapılan aramada ruhsatsız tabanca ve fişek ele geçirildi.

Sürücü T.E, gözaltına alındı.

Hırsızlık zanlısı tutuklandı

Keşan'da otomobilden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yenimescit Mahallesi'nde otomobilden müzik sistemi çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Polis ekipleri, yaptıkları çalışmada şüpheli Y.E.S'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Uyuşturucu zanlısı gözaltına alındı

Keşan'da uyuşturucuyla yakalanan zanlı gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, durumundan şüphelendiği S.Ç'yi Yenimescit Mahallesi'nde durdurdu.

Şüphelinin üst aramasında bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Edirne, Keşan, Güvenlik, Hırsızlık, Uyuşturucu, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edirne'de Otomobilde Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi - Son Dakika


14:57
İmamoğlu ve Kurum'a bir rakip daha! İlk mesajı 'Ortalık çok karışacak' oldu İmamoğlu ve Kurum'a bir rakip daha! İlk mesajı "Ortalık çok karışacak" oldu
14:30
Ünlü oyuncu Songül Öden, ilk bebeğini kucağına aldı Ünlü oyuncu Songül Öden, ilk bebeğini kucağına aldı
14:08
Mine Kırıkkant, intihal davasını kazandığı Elif Şafak'ı hedef aldı: FETÖ'nün ürünü Mine Kırıkkant, intihal davasını kazandığı Elif Şafak'ı hedef aldı: FETÖ'nün ürünü
14:06
Partilerin oy pusuladaki yerleri belli oldu Partilerin oy pusuladaki yerleri belli oldu
14:00
ABD'nin Türkiye'ye F-16 satışına onay vermesi Yunanı çıldırttı: Bunu nasıl yapabilirler ABD'nin Türkiye'ye F-16 satışına onay vermesi Yunanı çıldırttı: Bunu nasıl yapabilirler
13:58
Fenerbahçe, Joshua King ile yollarını ayırmayı planlıyor Fenerbahçe, Joshua King ile yollarını ayırmayı planlıyor
13:47
MHP, 55 adayını daha açıkladı MHP, 55 adayını daha açıkladı
13:40
Battal İlgezdi'nin istifası sonrası Kılıçdaroğlu harekete geçti Battal İlgezdi'nin istifası sonrası Kılıçdaroğlu harekete geçti

Son Dakika
14:57 İmamoğlu ve Kurum'a bir rakip daha! İlk mesajı "Ortalık çok karışacak" oldu
14:30 Ünlü oyuncu Songül Öden, ilk bebeğini kucağına aldı
14:08 Mine Kırıkkant, intihal davasını kazandığı Elif Şafak'ı hedef aldı: FETÖ'nün ürünü
14:06 Partilerin oy pusuladaki yerleri belli oldu
14:00 ABD'nin Türkiye'ye F-16 satışına onay vermesi Yunanı çıldırttı: Bunu nasıl yapabilirler
13:58 Fenerbahçe, Joshua King ile yollarını ayırmayı planlıyor
13:47 MHP, 55 adayını daha açıkladı
13:40 Battal İlgezdi'nin istifası sonrası Kılıçdaroğlu harekete geçti
13:12 Avustralya Açık'ta tarihi şampiyonluk! Aryna Sabalenka ilki başardı
12:56 Yeniden Refah Partisi, Pozantı Belediye Başkan Adayını Açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2024 15:06:07. #1.11#
SON DAKİKA: Edirne'de Otomobilde Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement