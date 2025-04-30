Edirne'de siyasilerden 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü mesajları - Son Dakika
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Edirne'de siyasilerden 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü mesajları

İYİ Parti Edirne Milletvekili Mehmet Akalın, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, adil ücret, güvenceli çalışma ve sosyal hakların birer insan hakkı olduğunu belirtti.

30.04.2025 16:44
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İYİ Parti Edirne Milletvekili Mehmet Akalın, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, adil ücret, güvenceli çalışma ve sosyal hakların birer insan hakkı olduğunu belirtti.

Akalın, mesajında 1 Mayıs'ın sadece emeğiyle geçinenlerin değil, adaletin, eşitliğin ve insanca yaşamın talebini yükselten herkesin günü olduğunu vurguladı.

"Bugün 'emeğin hakkı kutsaldır' diyenlerin sesinin daha gür çıktığı gündür" ifadelerini kullanan Akalın, tarlada, fabrikada, atölyede, ofiste alın teriyle geçinen, üreten ve bu ülkeye değer katan tüm emekçilerin gününü kutladı.

Akalın, 1 Mayıs'ın, emeğin kutsallığını, adil ücretin ve sosyal güvencenin temel birer hak olduğunu hatırlattığını belirterek şunları kaydetti:

"Ne yazık ki bugün hala emekçilerin talepleri duyulmamakta, sendikal haklar baskılanmakta, geçim sıkıntısı derinleşmekte, gelir adaletsizliği büyümektedir.

Bu vesileyle, emeği uğruna hayatını kaybeden tüm emekçileri rahmetle anıyor; başta Edirne'de olmak üzere ülkemizin dört bir yanında emeğiyle yaşayan, hayatını alın teriyle kazanan tüm vatandaşlarımızın 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü yürekten kutluyorum."

Belediye Başkanı Akın'ın mesajı

Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Akın mesajında, hayatın her alanında alın teri döken, Edirne'nin büyümesinde ve gelişmesinde emeğiyle katkı sağlayan tüm emekçilere teşekkür etti.

Edirne'nin kalbinin sabahın sessizliğinde çalışmaya başlayan, akşamın yorgunluğuna direnen emekçilerle attığını belirten Akın, "Edirne'nin yüzünü güldüren her emekçiye minnettarız. 1 Mayıs emekçilerin sesinin yükseldiği bir gündür sadece alın teriyle değil, onurla, direnişle ve umutla yazılmış bir tarihin simgesidir." ifadelerini kullandı.

Akın, Edirne Belediyesi olarak, emeğin ve emekçinin her zaman yanında olduklarını dile getirdi.

Tüm Edirnelilerin kenti için emek ortaklığı yaptığını ifade eden Akın, şunları kaydetti:

"Bu ortaklığı güçlü tutmak için belediyemizde çalışan arkadaşlarımızın haklarını gözetiyor, güvenli ve adil bir çalışma ortamı için gerekli adımları atıyoruz. Aynı zamanda, kentimizde üreten, çalışan, çabalayan her bireyin yanında durmaya, onlarla birlikte bu yolu yürümeye; sendikalarımızla, sivil toplum kuruluşlarımızla işbirliği içinde, daha adil ve eşit bir düzen için mücadelemizi sürdürmeye devam ediyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle, alın teriyle üreten, emeğiyle geleceği inşa eden tüm emekçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyorum."

AK Parti Edirne İl Başkanı İba'nı mesajı

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

İba mesajında, emek ve alın teri ile ekonominin büyümesine ve toplumun refah seviyesinin yükselmesine katkı sunan işçi ve emekçilerin üretimin her aşamasında, çeşitli sektörlerde özveriyle çalışarak Türkiye'nin adım adım ilerlemesinde önemli rol üstlendiğini belirtti.

Türkiye'nin büyümesi, ilerlemesi ve hedeflerine ulaşmasında önemli pay sahibi olan emeğiyle, alın teriyle, üretimiyle ülke için değer üreten bütün çalışanların 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutlayan İba, "İstihdamı artırmak, işsizlik oranını düşürmek için pek çok tedbiri hayata geçirdik. Emekçilerimizin demokratik yollarla dile getirdiği tüm taleplerini dikkate alarak, devletimizin tüm kurumlarıyla, sendikalarımızla, sivil toplum kuruluşlarımızla, çalışanlarımızın sorunlarının çözümü ve hayat şartlarının iyileştirilmesi hususlarında çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

İba, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde istihdamı artırmak için pek çok programı hayata geçirdiklerini kaydetti.

Saadet Partisi İl Başkanı Karakütük'ün mesajı

Saadet Partisi Edirne İl Başkanı Tezcan Karakütük, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Karakütük, mesajında emeğin karşılık bulduğu, alın terinin değer gördüğü bir toplumun adalet ve huzurun temelini oluşturduğunu belirtti.

Emeğin kutsallığına ve sosyal adaletin önemine vurgu yapan Karakütük, "Milli görüş hareketi, en başından beri emeğin hakkını teslim eden, adil paylaşımı esas alan bir siyaset anlayışının temsilcisidir. Saadet Partisi olarak bizler, sadece büyümeyi değil, büyürken hakça bölüşmeyi de savunuyoruz" ifadelerini kullandı.

Türkiye'de milyonlarca emekçinin geçim baskısı altında, güvencesiz koşullarda yaşam mücadelesi verdiğini ileri süren Karakütük, yaşanan tabloyu sadece ekonomik değil, aynı zamanda sosyal adalet sorunu olarak değerlendirdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Edirne'de siyasilerden 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü mesajları - Son Dakika

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