Edirne\'de Son Bir Haftada 607 Düzensiz Göçmen Yakalandı

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Edirne'de son bir haftada düzenlenen operasyonlarda 607 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçle mücadele çalışmaları kapsamında emniyet, jandarma ve hudut birlikleri denetimlerini sürdürdü.

Bu kapsamda bir haftada yakalanan Suriye, Irak, Fas ve Filistin uyruklu 607 düzensiz göçmen, işlemleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Operasyonlarda, göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 32 zanlı gözaltına alındı. Şüphelilerden 18'i sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edirne'de geçen hafta 738 düzensiz göçmen yakalanmıştı.