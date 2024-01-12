Edirne\'de Uyuşturucu Operasyonunda 3 Şüpheli Gözaltına Alındı

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Edirne'de uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, kentte yürüttüğü uyuşturucu ticaretinin önlemesine yönelik operasyonlar kapsamında kent merkezi ile Keşan ilçesinde bazı adreslere baskın düzenlendi.
Ev ve iş yerlerinde yapılan aramada 2 gram metamfetamin, 1,14 gram gelen bonzai ele geçirildi.
Gözaltına alınan E.P, E.T. ve T.K'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.
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