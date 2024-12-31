Edirne'de Yılbaşı Denetimleri Artırıldı - Son Dakika
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Edirne'de Yılbaşı Denetimleri Artırıldı

Edirne\'de Yılbaşı Denetimleri Artırıldı

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü, yeni yıl öncesi şehir içi güvenliği sağlamak amacıyla mobil Plaka Tanıma Sistemi ile denetimlerine hız verdi. 1515 polis memuruyla sahada olan ekipler, vatandaşların huzur içinde yeni yılı karşılaması için çalışmalarını sürdürüyor.

31.12.2024 16:41  Güncelleme: 16:47
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EDİRNE'de, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, yeni yıla saatler kala sivil ve mobil araçlar aracılığıyla denetimlerini sürdürdü. Şehir içi trafiğinde mobil Plaka Tanıma Sistemi (PTS) aracılığıyla kontrollerin yapıldığını söyleyen İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, "1515 polis memurumuz var. Sağlık izinleri ve hastalar hariç, başta ben ve müdür yardımcıları olmak üzere yılbaşında tüm personelimiz sahada olacak" dedi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2024'ün son saatlerinde kent içindeki denetimlerini sürdürdü. İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun da kent merkezinde alınan önlemleri incelerken, şehir içi araç trafiğinde de mobil PTS cihazlarıyla denetimler gerçekleştirildi. Karaburun, Emniyet Müdürlüğü'nün 1516 personeliyle yılbaşında sahada olduğunu ifade etti.

'YENİ YILA DAHA HUZURLU VE GÜVENLİ İLERLEYECEĞİZ'

Müdürlüğün tüm araç, gereç ve personel imkanlarıyla sahada olduğunu kaydeden Karaburun, "Halkımızın, misafirlerimizin güvenli bir şekilde yeni yıllarını karşılaması için bütün arkadaşlarımız özverili bir şekilde görev yapıyorlar. Bunu kendim de bizzat denetleyerek müşahede ettim. Tabi bu yılda olabilecek olayları önlemek amacıyla, önleyici bir tedbir olarak mobil PTS cihazlarımız kullanıma alındı. 3 tane normal halihazırdaki sabit kamera ve cihazlarımıza ilave olarak hareketli, 3 tane mobil PTS cihazımızı, içindeki risk analiz programı ile birlikte denetim yapmak üzere arkadaşlarımız, sahada aktif olarak kullanıyorlar. İmkan ve araç gereç kabiliyetimiz ne kadar yüksek olursa, polisin etkinliği ve caydırıcılığı bu kadar önemli bir hale geliyor. Bu cihazlarımız da, bize yılbaşı öncesinde güzel bir destek oldu. Halkımızın yeni yılını tebrik ediyorum. İnşallah Edirne'mizde daha huzurlu, daha güvenli günlere hep birlikte ilerleyeceğiz" diye konuştu.

'TÜM PERSONELİMİZLE SAHADAYIZ'

Müdürlük bünyesinde, sağlık izinliler hariç tüm personelle sahada olduklarını ifade eden Karaburun, "Bütün personelimizi, sivil ve resmi olarak sahada tutacağız. Neredeyse izin-istirahat tamamı görevli. Bazıları masa başında, bilgisayar başında çünkü biliyorsunuz ki bizim güçlü bir net Network ağımız var. Kamera başından da risk analizi yapıyoruz. Masa başında da ciddi analizler yapıyoruz. Bazı arkadaşlarımız masa başlarında olacaklar. Bazı arkadaşlarımız da sahada sivil ve resmi bir şekilde görev alacaklar. Edirne Emniyeti'nin ilçeler dahil, tüm personeli yılbaşı tedbirleriyle ilgili görevli olacak. 1515 polis memurumuz var. Sağlık izinleri ve hastalar hariç, başta ben ve müdür yardımcıları olmak üzere tüm personelimiz sahada olacak" dedi.

VALİLİK'TEN AÇIKLAMA

Öte yandan Edirne Valiliği'nden yapılan açıklamada, yılbaşı gecesi kentte görev yapacak asayiş, sağlık ve gümrük personeli sayıları da paylaşıldı. Açıklamada; Edirne İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı, 59 trafik ekibi ve 132 trafik personeli, 129 asayiş ekibi ve 1515 asayiş personel olmak üzere toplam 188 ekip ve 1647 personel, sınır kapılarında 198 gümrük müdürlüğü personeli ve 472 sağlık personelinin yaşanabilecek olumsuzluklara karşı, vatandaşların huzur ve güvenliği için görev alacağı belirtildi.

Haber – Kamera: Olgay GÜLER –Batuhan Sever/ EDİRNE,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Edirne'de Yılbaşı Denetimleri Artırıldı - Son Dakika

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