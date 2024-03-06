Edirne\'deki okullarda deprem tatbikatı gerçekleştirildi

Edirne'deki okullarda, 1-7 Mart Deprem Haftası dolayısıyla deprem tatbikatı gerçekleştirildi.
İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, deprem bilincinin oluşturulması ve depremlere karşı hazırlıklı olunması amacıyla öğrencilere verilen eğitimler sürüyor.
Bu kapsamda gerçekleştirilen deprem tatbikatlarında can ve mal kaybının en aza indirilmesi için alınacak tedbirler konusunda eğitim verildi.
Senaryo gereği okul ve derslikler planlı bir şekilde boşaltılırken önceden belirlenen acil toplanma bölgelerinde toplanılıp sürecin değerlendirmesi yapıldı.
İl Milli Eğitim Müdürlüğü Sivil Savunma Birimi ile İşyeri, Sağlık ve Güvenlik Birimi koordinasyonundaki tatbikatlarda İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü personeli ve Edirne MEB-AKUB (Milli Eğitim Bakanlığı Arama Kurtarma Birimi) personeli öğrencilere temel afet bilincinin kazandırılması ve afet öncesi hazırlık konularında bilgi verdi.
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