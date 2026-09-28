Edirne'deki Sağlık Müzesi'nde gece müzeciliği 4 bin 627 ziyaretçiyle sona erdi - Son Dakika
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Edirne'deki Sağlık Müzesi'nde gece müzeciliği 4 bin 627 ziyaretçiyle sona erdi

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Edirne\'deki Sağlık Müzesi\'nde gece müzeciliği 4 bin 627 ziyaretçiyle sona erdi
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Edirne'deki Sultan II. Bayezid Külliyesi Sağlık Müzesi'nde yaz boyunca süren Gece Müzeciliği 26 Eylül'de sona erdi. 18 Haziran'da başlatılan uygulamada müzeyi gece 4 bin 627 kişi ziyaret etti; son gece 220 kişiyle en yüksek ziyaretçi sayısına ulaşıldı.

Trakya Üniversitesi Sultan II. Bayezid Külliyesi Sağlık Müzesi'nde yaz döneminde uygulanan "Gece Müzeciliği" sona erdi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, müzede 18 Haziran'da başlatılan uygulama kapsamında 4 bin 627 kişi gece saatlerinde müzeyi ziyaret etti.

Geçen yıl gece müzeciliğinde 2 bin 900 ziyaretçiyi ağırlayan müzede, bu yıl ziyaretçi sayısında artış yaşandı.

Perşembe, cuma ve cumartesi geceleri gerçekleştirilen uygulamanın son günü olan 26 Eylül'de 220 kişi müzeyi ziyaret etti. Bu sayı, uygulama süresince bir gecede ulaşılan en yüksek ziyaretçi sayısı oldu.

Edirne'nin en çok ziyaret edilen tarihi mekanları arasında yer alan Sultan II. Bayezid Külliyesi Sağlık Müzesi, yaklaşık 500 yıllık geçmişi ve tıp tarihindeki yeriyle ziyaretçilerini ağırlamayı sürdürüyor.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Edirne'deki Sağlık Müzesi'nde gece müzeciliği 4 bin 627 ziyaretçiyle sona erdi - Son Dakika
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