Edirne Genç Nüfusta Öne Çıkıyor

Trakya'da en çok genç nüfusa sahip ili Edirne oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2024 yılı İstatistiklerle Gençlik nüfusu verilerini açıkladı.

Buna göre Edirne en genç nüfusa sahip iller arasında yer aldı.

Edirne nüfusunun yüzde 13.8'i, Tekirdağ'ın yüzde 13,3'ü, Kırklareli'nin ise yüzde 12.5'i genç nüfustan oluşuyor.