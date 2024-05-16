Edirne Sarayı'nın restorasyonu yıl sonuna kadar tamamlanacak - Son Dakika
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Edirne Sarayı'nın restorasyonu yıl sonuna kadar tamamlanacak

Edirne Sarayı\'nın restorasyonu yıl sonuna kadar tamamlanacak

Edirne Valisi Yunus Sezer, Edirne Sarayı'ndaki Cihannüma Kasrı'nın restorasyonunun yıl sonuna kadar tamamlanacağını söyledi. Trakya ve İstanbul üniversitelerinin işbirliğinde düzenlenen 4. Edirne Araştırmaları Sempozyumu başladı. Vali Sezer, kentin zengin tarihi mirasına dikkat çekti ve Edirne Sarayı'nın restorasyon çalışmalarının devam ettiğini belirtti. Ayrıca Mahmudiye Kışlası'nda da çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

16.05.2024 13:29
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Edirne Valisi Yunus Sezer, Edirne Sarayı'ndaki Cihannüma Kasrı'nın restorasyonunun yıl sonuna kadar tamamlanacağını söyledi.

Trakya ve İstanbul üniversitelerinin işbirliğinde "Edirne'de Mekan" temasıyla düzenlenen, iki gün sürecek 4. Edirne Araştırmaları Sempozyumu başladı.

Vali Sezer, Balkan Kongre Merkezi'ndeki sempozyumun açılışında yaptığı konuşmada, kentin zengin bir tarihi mirasa sahip olduğuna dikkati çekti.

Şehrin pek çok medeniyete ev sahipliği yaptığını anımsatan Sezer, Edirne'nin farklı yönleriyle herkesin ilgisini çektiğini vurguladı.

Sezer, Osmanlı mirası Edirne Sarayı'nın ayağa kaldırılması için başlatılan çalışmaların sürdüğünü dile getirdi.

Milli Saraylar Başkanlığı uhdesindeki çalışmaların titizlikle yürütüldüğünü anlatan Sezer, "Yaklaşık 1 milyon metrekarelik alanda proje, kazı ve ihya çalışmaları devam ediyor. Bir taraftan kazılar yapılıyor, diğer taraftan restorasyonlar yapılıyor. Cihannüma Kasrı bu sene sonuna kadar inşallah tamamlanacak. 'Sur-i Sultani' dediğimiz sur duvarları kazı çalışmaları bitti. Hızlı bir şekilde sur duvarlarının inşası devam ediyor, yükseliyor. Namazgah alanında çalışmalar çeşmesiyle birlikte tamamlanmış durumda." dedi.

Vali Sezer, Mahmudiye Kışlası'nda da çalışmaların devam ettiğini, kentin tarihi ve kültürel yapılarını ayağa kaldırmak için yoğun bir mesai harcandığını kaydetti.

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu ve İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Bülent Zülfikar da açılış programında konuşma yaptı.

Edirne Sarayı

Edirne Sarayı'nın 1450'de başlayan inşası 1475'te tamamlandı. Saray, 18. yüzyılın ikinci yarısından itibaren daha az kullanıldığından tahribata uğradı, 1752'deki büyük deprem ve 1776'daki yangınla harap oldu. 1827'de kısmi tamir gören yapı, 1829'da Edirne'yi işgal eden Rus güçleri tarafından ordugah olarak kullanıldı, en büyük zararı bu dönemde aldı.

Vali Hurşit Paşa ve Hacı İzzet Paşa zamanlarındaki tamirat döneminde birçok yapı kurtarıldı fakat 1876-1877 Rus Savaşı'nda işgal kuvvetlerinin şehre yaklaşması üzerine Babüssaade civarında yığılan cephane, düşman eline geçmemesi için patlatıldı. Edirne Sarayı'nın birçok yapısı da bu patlamayla yıkıldı.

Yaklaşık 100 civarında yapıdan oluştuğu düşünülen Edirne Sarayı'ndan bugüne Babüssaade (Ak Ağalar Kapısı), Adalet Kasrı, Matbahı Amire (mutfak), su maksemi, Av Köşkü, Namazgahlı Çeşme ve Kum Kasrı hamamının da dahil olduğu 11 eser ulaşabildi.

Pek çok üniversitenin uzun yıllar kurtarma kazıları yaptığı alan, ihya çalışmaları için geçen yıl Milli Saraylar Başkanlığına devredilmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Edirne Sarayı'nın restorasyonu yıl sonuna kadar tamamlanacak - Son Dakika

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