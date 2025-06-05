Edirne Sınır Kapılarında Yoğunluk Bekleniyor - Son Dakika
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Edirne Sınır Kapılarında Yoğunluk Bekleniyor

Edirne Sınır Kapılarında Yoğunluk Bekleniyor
05.06.2025 16:31
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Vali Sezer, bayram süresince Edirne'deki sınır kapılarında yoğun giriş-çıkış olacağını açıkladı.

EDİRNE Valisi Yunus Sezer, Kurban Bayramı tatili süresince Yunanistan ve Bulgaristan'a açılan 4 sınır kapısında yoğun giriş ve çıkışların beklendiğini belirterek, "Sınır kapılarımızda 396 gümrük personelimiz günlük olarak görev yapacaklar. Yine aynı şekilde 100'e yakın da polis memurumuz, emniyet personelimiz gümrük kapılarımızda görevlerini günlük olarak devam ettirecekler" dedi.

Edirne Valisi Yunus Sezer, kamu kurumlarını ziyaret ederek, kurum personeliyle bayramlaştı. Vali Sezer, beraberinde 54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutan Vekili Piyade Kurmay Albay Suat Yıldızhan, İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, İl Jandarma Komutanı Albay, Mehmet Kasım Ermiş ile askeri personelle Meriç Askeri Gazinosu'nda, emniyet personeli ile de Meriç Sosyal Tesisleri'nde bir araya geldi. Emniyet personeline seslenen Sezer, "Memleketin neresi olursa olsun, çalışmak onurdur, şereftir. Bu memlekete hizmet etmek büyük bir onurdur, şereftir. Bu şeref ve onurun bilincinde, inşallah Rabb'im ayağınıza taş değdirmeden güzel hizmetler yapmayı ve alnınızın akıyla da mesleğinizden ayrılıp, bu güzel ülkeye farklı alanlarda hizmet etmeyi nasip etsin. Bütün polis kardeşlerimizin bayramını tebrik ediyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum" dedi.

Gazetecilere de açıklamalarda bulunan Sezer, bayram süresince kolluk kuvvetleri ve sağlık ekiplerince alınacak önlemleri anlattı. Bayram süresince Yunanistan ve Bulgaristan'a açılan 4 sınır kapısında

yoğun giriş çıkış beklendiğini söyleyen Sezer, "Malumunuz ilimiz ülkemizin en batısında dört tane gümrük kapımız var ve bayram müddetince hem Bulgaristan ve Yunanistan başta olmak üzere giriş ve çıkışlar noktasında, özellikle Yunanistan'a açılan Pazarkule ve İpsala kapılarımızda bir yoğunluk yaşanıyor. Şu anda gurbetçilerimiz de artık yavaş yavaş ülkelerine gelmeye başladılar. Bu noktada da sürekli değerlendirme yaparak vatandaşlarımızın, bayram dolayısıyla hem yurt içi ve yurt dışına gidecek olanların hem de gelen gurbetçilerimizin, illerine memleketlerine güzel bir şekilde sağlıklı ve huzurlu bir şekilde, güvenli bir şekilde ulaşmaları için gerekli tedbirleri alıyoruz. Bu manada 4 sınır kapımızda 396 gümrük personelimiz günlük olarak görev yapacaklar. Yine aynı şekilde 100'e yakın da polis memurumuz, emniyet personelimiz gümrük kapılarımızda görevlerini günlük olarak devam ettirecekler" dedi.

'1134 KOLLUK, 575 SAĞLIK PERSONELİ SAHADA OLACAK'

Vali Sezer, bayramda görev yapacak olan kolluk kuvveti, sağlık personeli sayılarını paylaşırken, kurban kesimine yönelik Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nden veterinerlerin de görev yapacağını bildirdi. Sezer, "Toplamda güvenlik personeli olarak 1134 güvenlik personelimiz, yani polisimiz jandarmamız Kurban Bayramı müddetince, vatandaşlarımızın huzurlu ve güvenli bir şekilde bayramını geçirmesi için sahada ve görevlerinin başında olacaklar. Kurban Bayramı'nda kurbanlar kesiliyor. Bu manada da vatandaşlarımızın sağlıklı bir şekilde kesimlerini yapmaları, bu manada herhangi bir sıkıntıyla karşılaşmamaları adına, Tarım personelimizi de Tarım İl Müdürlüğü'ndeki personelimizi de sahaya görevlendirdik. Tarım İl Müdürlüğü'nden de 59 kurban kesim noktamızda 22 veterinerimiz sürekli görev yapacaklar. Hastanelerimiz ve acil sağlık hizmetlerimiz sürekli görev başında olacak. Sağlık personelimiz de yine aynı şekilde görevlerini devam ettirecekler. Bu manada da 575 sağlık personelimiz hem il merkezinde hem de ilçelerimizde Kurban Bayramı müddetince günlük olarak, dönüşümlü olarak nöbet sistemiyle görev yapacaklar" ifadelerini kullandı.

'12 DRONLA HAVADAN TRAFİK DENETLENECEK'

Bayram trafiğinde dikkatli olunması konusunda vatandaşlara da çağrıda bulunan Sezer, "Özellikle Kurban Bayramı, Ramazan Bayramı'nda yoğun trafik yaşanıyor ve istemesek de aldığımız bütün önlemlere rağmen trafik kazaları oluyor. İnsanlar bayrama giderken maalesef acıyla karşılaşabiliyorlar. Bayramın, bayram olarak kutlanması için de bütün vatandaşlarımızın, bütün hemşehrilerimizin trafik kurallarına uymalarını, hız sınırına uymalarını özellikle istirham ediyoruz. Bu haftada hem İçişleri Bakanlığımızın çok önemli çalışmaları var hem de biz il olarak da Kurban Bayramı müddetinde çok yoğun tedbirler alacağız. 86 uygulama noktamızda 111 asayiş ekibimiz, 46 trafik ekibimiz ve 38 motorize ekibimiz ve 12 dronla havadan trafik uygulamalarını denetleyecekler. Dolayısıyla vatandaşlarımız lütfen dikkat etsin. Bayram sevinci üzüntüyle sonuçlanmasın diye temenni ediyorum" diye konuştu.

Vali Sezer ile beraberindekiler daha sonra diğer kurumları ziyaret ederek, bayramlaştı.

Kaynak: DHA

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