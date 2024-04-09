Edirne Valisi Yunus Sezer, kurum ve kuruluşlara bayram ziyaretleri gerçekleştirdi

Edirne Valisi Yunus Sezer, Ramazan Bayramı kutlama programı kapsamında kurum ve kuruluşlara ziyaretler gerçekleştirdi.
Sezer, 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığınca Meriç Askeri Gazinosu'nda düzenlenen törene katıldı, 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Berat Acar ve askerlerin bayramını kutladı.
Edirne Emniyet Müdürlüğü Polis Bahçesi'nde de polislerin bayramını ve Polis Haftası'nı kutlayan Sezer, polis teşkilatının fedakarca çalışmaya devam ettiğini söyledi.
"Polis" denildiğinde insanların aklına zor günlerinde yanında olan bir kurumun geldiğini belirten Sezer, "Polislerimiz her zaman mesai mefhumu gözetmeksizin çalışmıştır. Pandemi döneminde yaşlıları sırtında hastaneye götürmüştür, erzakını taşımıştır. Afet döneminde en büyük çalışmaları gerçekleştirenlerden olmuşlardır." dedi.
Yüzlerce şehit veren polis teşkilatının memleketin selamete çıkması için gereken ne varsa onu yerine getirdiğini vurgulayan Sezer, şunları kaydetti:
"Bugün Suriye'nin kuzeyinde sizin arkadaşlarınız var. Orada yerel güçlerle beraber oranın güvenliğini ve yönetimini sağlıyorlar. Polisimiz de asker gibi üzerine verilen sorumluluğu yerine getiriyor. Her şeyden önce içinizden Fethi Sekin'lerin çıktığı, bugün aklımıza her geldiğinde dualarla yad ettiğimiz bir teşkilatın ferdisiniz. İçinizden Turgut Arslan gibi bu teşkilata örnek sembol olmuş daire başkanlarının çıktığı bir teşkilattasınız. Sizin her ferdiniz ne sorumluluk verilirse versin yerine getirmiştir ve bundan sonra da yerine getirecektir."
Edirne Emniyet Müdürü Onur Karaburun da Sezer'e ziyaretten dolayı teşekkür etti.
İl Jandarma Komutanlığını ziyaret eden Vali Sezer, başarılı çalışmalarından dolayı jandarmaları tebrik etti, İl Jandarma Komutanı Hacı Ali Büber ve jandarmaların bayramını kutladı.
Türkiye Muharip Gaziler Derneği, Huzurevi, Çocuk Sitesi, Edirne Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Edirne Belediye Başkanlığı İtfaiye Müdürlüğü, Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi, Kapıkule Sınır Kapısı, Kapıkule Jandarma Uygulama Noktası ziyaretlerinde görevlilerin bayramını kutlayan Sezer, 9. Hudut Tugay Komutanlığında da askerlerle bayramlaştı.
Ziyaretlerde, Edirne Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt, İl Sağlık Müdürü İshak Yıldırım ve Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Harun Tohumcu da yer aldı.
Son Dakika › Güncel › Edirne Valisi Yunus Sezer, kurum ve kuruluşlara bayram ziyaretleri gerçekleştirdi - Son Dakika
İYİ Parti Genel Başkan Adayı Müsavat Dervişoğlu, aday sayısının fazla olmasının bir bölünmeye vesile olmayacağını belirterek, hangi adayın kazanırsa kazansın İYİ Parti'nin kaybedeceğini düşünmediğini ifade etti. Dervişoğlu, adaylık sürecinde İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile istişarelerde bulunmadığını ancak genel başkanın aday olması durumunda görüşmesinin doğal olduğunu söyledi. Adayların makul siyasi kimlik ve kişiliklere sahip olduğunu belirten Dervişoğlu, vahşi bir rekabet ortamının oluşmayacağına inandığını vurguladı.
İzmir'in Konak ilçesinde yaşanan olayda, çocukluk arkadaşını bıçaklayarak öldüren cinayet zanlısı tutuklandı. Olayın meydana geldiği evde yaşanan tartışma sonucunda Furkan Uzunoğlu hayatını kaybederken, zanlı C.G. polis tarafından gözaltına alındı. Zanlı, emniyetteki ifade işlemlerinde susma hakkını kullandıktan sonra adliyeye sevk edildi ve tutuklandı.
Rize'nin Çayeli ilçesine bağlı Büyükköy beldesi Demirciler Mahallesi'nde yaş çay bahçelerinde gübreleme yapan bir kişi, vücut bütünlüğü bozulmuş bir erkek cesedi buldu. Jandarma ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, cesedin yanında tüfek, tabanca, çanta içerisinde kıyafet ve bir miktar para bulundu. Ceset, otopsi için Rize Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, ABD ordusunun deniz yoluyla yardım ulaştırmak için Gazze Şeridi'nin kıyısına inşa ettiği limanın 21 Nisan'da faaliyete geçmesinin beklendiğini açıkladı. Austin, liman inşasında görevli olan ABD kuvvetlerinin korunmasının Savunma Bakanlığı'nın 'bir numaralı önceliği' olduğunu belirtti.
Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde, Mahir E.'ye ait iki katlı bir binada bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, evde büyük hasara yol açtı. Komşuların haber vermesi üzerine olay yerine yönlendirilen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Muş'ta Ramazan Bayramı coşkusu, belediye meydanında ve PTT Caddesi civarında kurulan pazarda yapılan alışverişler ile hissedildi. Pazarda, yöresel lezzetlerden el sanatlarına, giyim eşyalarından ev dekorasyonuna kadar birçok ürün satışa sunulacak. Bayram pazarında, vatandaşlar eksiklerini tamamladı.
Sizin düşünceleriniz neler ?