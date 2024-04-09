Edirne Valisi Yunus Sezer, kurum ve kuruluşlara bayram ziyaretleri gerçekleştirdi - Son Dakika
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Edirne Valisi Yunus Sezer, kurum ve kuruluşlara bayram ziyaretleri gerçekleştirdi

Edirne Valisi Yunus Sezer, kurum ve kuruluşlara bayram ziyaretleri gerçekleştirdi

Edirne Valisi Yunus Sezer, Ramazan Bayramı kutlama programı kapsamında kurum ve kuruluşlara ziyaretler gerçekleştirdi. Sezer, askeri birlikler, polis teşkilatı, jandarma birlikleri, gaziler derneği, huzurevi, çocuk sitesi, hastane ve sınır kapısı gibi yerleri ziyaret ederek görevlilerin bayramını kutladı.

09.04.2024 17:02
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Edirne Valisi Yunus Sezer, Ramazan Bayramı kutlama programı kapsamında kurum ve kuruluşlara ziyaretler gerçekleştirdi.

Sezer, 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığınca Meriç Askeri Gazinosu'nda düzenlenen törene katıldı, 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Berat Acar ve askerlerin bayramını kutladı.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Polis Bahçesi'nde de polislerin bayramını ve Polis Haftası'nı kutlayan Sezer, polis teşkilatının fedakarca çalışmaya devam ettiğini söyledi.

"Polis" denildiğinde insanların aklına zor günlerinde yanında olan bir kurumun geldiğini belirten Sezer, "Polislerimiz her zaman mesai mefhumu gözetmeksizin çalışmıştır. Pandemi döneminde yaşlıları sırtında hastaneye götürmüştür, erzakını taşımıştır. Afet döneminde en büyük çalışmaları gerçekleştirenlerden olmuşlardır." dedi.

Yüzlerce şehit veren polis teşkilatının memleketin selamete çıkması için gereken ne varsa onu yerine getirdiğini vurgulayan Sezer, şunları kaydetti:

"Bugün Suriye'nin kuzeyinde sizin arkadaşlarınız var. Orada yerel güçlerle beraber oranın güvenliğini ve yönetimini sağlıyorlar. Polisimiz de asker gibi üzerine verilen sorumluluğu yerine getiriyor. Her şeyden önce içinizden Fethi Sekin'lerin çıktığı, bugün aklımıza her geldiğinde dualarla yad ettiğimiz bir teşkilatın ferdisiniz. İçinizden Turgut Arslan gibi bu teşkilata örnek sembol olmuş daire başkanlarının çıktığı bir teşkilattasınız. Sizin her ferdiniz ne sorumluluk verilirse versin yerine getirmiştir ve bundan sonra da yerine getirecektir."

Edirne Emniyet Müdürü Onur Karaburun da Sezer'e ziyaretten dolayı teşekkür etti.

İl Jandarma Komutanlığını ziyaret eden Vali Sezer, başarılı çalışmalarından dolayı jandarmaları tebrik etti, İl Jandarma Komutanı Hacı Ali Büber ve jandarmaların bayramını kutladı.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği, Huzurevi, Çocuk Sitesi, Edirne Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Edirne Belediye Başkanlığı İtfaiye Müdürlüğü, Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi, Kapıkule Sınır Kapısı, Kapıkule Jandarma Uygulama Noktası ziyaretlerinde görevlilerin bayramını kutlayan Sezer, 9. Hudut Tugay Komutanlığında da askerlerle bayramlaştı.

Ziyaretlerde, Edirne Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt, İl Sağlık Müdürü İshak Yıldırım ve Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Harun Tohumcu da yer aldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Edirne Valisi Yunus Sezer, kurum ve kuruluşlara bayram ziyaretleri gerçekleştirdi - Son Dakika

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