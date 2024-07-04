Edirne ve Kırklareli'nde 17 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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Edirne ve Kırklareli'nde 17 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne Valiliği ve Kırklareli Jandarma ekipleri, yasa dışı yollarla yurda giren 17 düzensiz göçmeni yakaladı. Edirne'nin Meriç ilçesinde 9 göçmen, Kırklareli'nin Kofçaz ilçesinde ise 8 göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenler, işlemlerinin ardından ilgili göç idaresine teslim edildi.

04.07.2024 13:49
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Edirne ve Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 17 düzensiz göçmen yakalandı.

Edirne Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri düzensiz göçün önlenmesine yönelik kontrol ve denetimlerini sürdürüyor.

Ekipler, Meriç ilçesine bağlı Küplü Beldesi yakınlarında yaptıkları denetimlerde 9 düzensiz göçmeni yakaladı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi. ?????

Kırklareli'nin Kofçaz ilçesinde de jandarma ekipleri, 8 düzensiz göçmeni yakaladı.

Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Edirne ve Kırklareli'nde 17 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Edirne ve Kırklareli'nde 17 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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