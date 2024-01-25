Edirne Yeşilay Danışmanlık Merkezi\'nde YEDAM Atölye Sergisi açıldı

Edirne Yeşilay Danışmanlık Merkezi'nde (YEDAM) destek alan danışanlar tarafından hazırlanan "YEDAM Atölye Sergisi" açıldı.

Bağımlılıklarla dikkat çekmek amacıyla kentteki bir alışveriş merkezinde açılan sergide, danışanların atölyelerde tasarladıkları tablolar ve el sanatları ürünleri ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Edirne Vali Yardımcısı Ali Uysal, açılışta yaptığı konuşmada, Yeşilay'ın her türlü bağımlılıkla mücadele ettiğini söyledi.

YEDAM'a çok sayıda kişinin başvurduğunu belirten Uysal, "Başvuranlarla ilgili aklımıza ilk olarak madde bağımlılığı geliyor. Ancak artık günümüzde teknoloji bağımlılığı diye yeni bir bağımlılık var. Sosyal medya bağımlılığı var, bunlara çok dikkat etmemiz gerekiyor. Gençlerimizi doğayla toprakla buluşturmamız lazım. Bu anlamlı etkinlik için herkese teşekkür ediyoruz." dedi.

Yeşilay Edirne Şube Başkanı Müzekka Bayrak ise 2023'te Edirne ve Keşan'daki merkezlerde 1191 görüşme yapıldığını ifade etti.

Bayrak, Yeşilay'ın bağımlılıklarla mücadelesine destek veren Edirne Valisi Yunus Sezer ve kurumlara teşekkür etti.

Sergi açılışına Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Ertuğrul Tanrıkulu, Yeşilay Marmara Bölge Temsilcisi Sebahattin Bilgiç, kurum müdürleri ve Cumhur İttifakı Edirne Belediye Başkan Adayı Belgin İba katıldı.