Edremit Belediyesi Meclisi 4 milyar 258 milyon 943 bin TL'lik 2027 bütçesini kabul etti - Son Dakika
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Edremit Belediyesi Meclisi 4 milyar 258 milyon 943 bin TL'lik 2027 bütçesini kabul etti

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Edremit Belediyesi Meclisi 4 milyar 258 milyon 943 bin TL\'lik 2027 bütçesini kabul etti
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Edremit Belediyesi Meclisi, 2027 mali yılı bütçesini 4 milyar 258 milyon 943 bin 423 TL olarak oy çokluğuyla kabul etti. Başkan Mehmet Ertaş, kamu kaynaklarının adil, etkin ve verimli biçimde kamuya aktarılmasını esas aldıklarını belirterek bütçenin kente hayırlı olmasını diledi.

(BALIKESİR) - Edremit Belediyesi'nin 2027 mali yılı bütçesi, 4 milyar 258 milyon 943 bin TL olarak belirlendi. Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, "Kamu kaynaklarının adil, etkin ve verimli biçimde yine kamuya aktarılmasını esas alarak hazırladığımız bütçenin kentimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Edremit Belediye Meclisi'nin ekim ayı olağan toplantısının ikinci oturumunda görüşülen bütçe tasarısı, YENİ Parti Grubu ve CHP'nin kabul, AK Parti ve MHP gruplarının ret oylarıyla oy çokluğuyla kabul edildi. Ertaş başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, gelir-gider denkliği esas alınarak hazırlanan 2027 yılı bütçe tasarısı görüşülerek karara bağlandı.

Görüşmeler sonucunda belediyenin 2027 yılı toplam bütçesi 4 milyar 258 milyon 943 bin 423 TL olarak belirlendi. Bütçe kapsamında giderler için 4 milyar 242 milyon 80 bin 735 lira ödenek ayrılırken, finansmanın ekonomik sınıflandırması kapsamında borç ödemeleri için 16 milyon 862 bin 688 TL öngörüldü. Gelir bütçesi ise 4 milyar 258 milyon 943 bin 423 TL olarak belirlendi. Fonksiyonel sınıflandırmaya göre bütçede en yüksek pay Fen İşleri Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne ayrıldı. Sosyal belediyecilik, altyapı, çevre, kültür ve turizm alanlarında da önemli yatırımlar planlandı.

"KAYNAKLARIMIZI EN DOĞRU ŞEKİLDE KULLANACAĞIZ"

Ertaş, bütçenin kent için hayırlı olmasını dileyerek kamu kaynaklarının adil, etkin ve verimli kullanılmasının önemine dikkati çekti. Ertaş, "Gelir-gider denkliği sağlanarak oluşturduğumuz 2027 yılı bütçemizi 4 milyar 258 milyon 943 bin 423 lira olarak belirledik. Kamu kaynaklarının adil, etkin ve verimli biçimde yine kamuya aktarılmasını esas alarak hazırladığımız bütçenin kentimize hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

Bütçe çalışmalarına katkı sunanlara teşekkür eden Ertaş, "Başkan yardımcılarımıza, meclis üyelerimize, emek veren değerli müdürlerimize ve tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Kaynaklarımızı en doğru şekilde kullanarak Edremit'imize daha fazla hizmet üretmek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA
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SON DAKİKA: Edremit Belediyesi Meclisi 4 milyar 258 milyon 943 bin TL'lik 2027 bütçesini kabul etti - Son Dakika
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