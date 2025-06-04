Edremit\'te Uyuşturucu Operasyonu

BALIKESİR'in Edremit ilçesinde, polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda 3 kilogram metamfetamin maddesi ele geçirildi.
Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında, 2 şüphelinin adresine eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Yapılan operasyonda 3 kilogram metamfetamin ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı.
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