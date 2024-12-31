Edremit\'te Zincirleme Kaza: 4 Yaralı

Güncel

Balıkesir'in Edremit ilçesinde 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Çanakkale-Balıkesir kara yolunun Altınoluk Mahallesi Antandros Antik Kenti mevkisinde, M.Ş. idaresindeki 17 GH 149, Ş.P.K. yönetimindeki 10 ALP 845, F.K. idaresindeki 16 K 2879 plakalı otomobiller ile T.T'nin kullandığı 10 ANN 982 plakalı panelvan ve henüz plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen bir kamyonet çarpıştı.

Yoldan geçenlerin ihbarıyla olay yerine jandarma, polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

Olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan 4 yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.